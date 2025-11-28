Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi

Il pronostico di Milan-Lazio pende nettamente dalla parte dei rossoneri, chiamati a dare continuità alla grande vittoria nel derby che ha rilanciato entusiasmo e ambizioni.

Pronostico Milan-Lazio quote

Il Milan di Allegri arriva alla sfida forte di un ruolino interno quasi impeccabile: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite a San Siro, con successi pesanti ottenuti contro avversarie di alto livello come Inter, Roma, Napoli e Bologna. Un segnale di solidità che non può passare inosservato, Sarri è avvisato. La Lazio si presenta a Milano dopo la buona vittoria contro il Lecce, ma con un rendimento esterno tutt'altro che rassicurante: in sei trasferte i biancocelesti hanno raccolto appena una vittoria, accompagnata da due pareggi e ben tre sconfitte, con soli 3 gol segnati e 5 subiti. Numeri che rendono la missione di invertire la rotta, a San Siro, particolarmente complicata.

Milan Lazio pronostico, i precedenti

La storia dei precedenti traè ricca e articolata: in 192 incontri complessivi i rossoneri hanno vinto 86 volte, contro le 41 dei biancocelesti e 65 pareggi. Analizzando solo le sfide giocate a San Siro, il divario diventa ancora più evidente: in 100 partite, il Milan conta 58 vittorie, 26 pareggi e appena 16 successi della Lazio. Nonostante questi numeri, l'ultimo scontro diretto ha sorriso ai capitolini: nella scorsa stagione infatti, la Lazio si impose 2-1 grazie ai gol di Zaccagni e Pedro, quest'ultimo su rigore al 98', mentre per il Milan il momentaneo pareggio fu firmato da Chukwueze. Prima di quella partita, però, i rossoneri avevano collezionato cinque successi consecutivi contro i biancocelesti, quattro dei quali senza subire gol.

Pronostico sanzioni Milan-Lazio

Negli ultimi cinque confronti di campionato tra Milan e Lazio a San Siro, i direttori di gara hanno assegnato ben quattro calci di rigore, un dato insolito che però racconta bene l'intensità agonistica tipica di questo scontro. A confermare la tensione della sfida ci sono anche i numeri sui cartellini: nelle ultime cinque partite sono stati estratti 32 gialli e quattro rossi, a testimonianza di un match che raramente concede respiro e che spesso si gioca sul filo della polemica.

Dove vedere Milan-Lazio in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Milan-Lazio è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 29 novembre alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

