Quote risultato esatto Roma Napoli

Questa sera alle 20.45 lo Stadio Olimpico ospita Roma-Napoli, il derby del Sole. In palio c'è la vetta della classifica: un dettaglio che accende ulteriormente l'atmosfera e promette spettacolo fino all'ultimo minuto. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Napoli, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Napoli.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Napoli: 0-0 6.75 info 6.50 info 6.20 info 6.20 info

Quote risultato esatto Roma Napoli, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta del pareggio per. Gli scommettitori potrebbero aver puntato su questo risultato perché è lo stesso con cui si è chiuso l'ultimo scontro diretto all'Olimpico, ma anche per le recenti prestazioni della Roma in casa: se la squadra di Gasperini ha mostrato qualche fragilità in questa stagione, lo ha fatto proprio davanti al proprio pubblico. Un elemento che, unito alla solidità del Napoli, spinge molti a credere che i giallorossi possano faticare a trovare il guizzo decisivo per conquistare i tre punti, rendendo così il pareggio un'opzione plausibile.

Pronostico risultato esatto Roma-Napoli: 1-1 5.60 info 5.60 info 5.60 info 5.40 info

Quote risultato esatto Roma-Napoli, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito più giocato suggerisce una gara equilibrata, difficile da sbloccare e ancor più da indirizzare con largo margine. Non è un caso: negli ultimi cinque scontri diretti disputati all'Olimpico si è sempre registrato l'esito UNDER 2.5, un dato che racconta di partite tese, bloccate e con pochissimi gol. Alla luce di questa tendenza, gli scommettitori sembrano convinti che anche stavolta difficilmente una delle due squadre riuscirà a dilagare, orientandosi così su multi-esiti che prevedono match chiusi e dal punteggio contenuto.

Roma-Napoli quote risultato esatto: 0-0/1-1/0-1/1-0 1.72 info 1.80 info 1.70 info 1.75 info

