Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Quote risultato esatto Roma Napoli

Quote risultato esatto Roma NapoliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Questa sera alle 20.45 lo Stadio Olimpico ospita Roma-Napoli, il derby del Sole. In palio c'è la vetta della classifica: un dettaglio che accende ulteriormente l'atmosfera e promette spettacolo fino all'ultimo minuto. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Napoli, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Napoli.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Napoli: 0-0
netwin6.75info
betflag6.50info
williamhill6.20info
starcasino6.20info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
starcasinofino al 10 euro, senza deposito con SPIDinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Roma Napoli, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Roma-Napoli più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori potrebbero aver puntato su questo risultato perché è lo stesso con cui si è chiuso l'ultimo scontro diretto all'Olimpico, ma anche per le recenti prestazioni della Roma in casa: se la squadra di Gasperini ha mostrato qualche fragilità in questa stagione, lo ha fatto proprio davanti al proprio pubblico. Un elemento che, unito alla solidità del Napoli, spinge molti a credere che i giallorossi possano faticare a trovare il guizzo decisivo per conquistare i tre punti, rendendo così il pareggio un'opzione plausibile.

Pronostico risultato esatto Roma-Napoli: 1-1
admiralbet5.60info
vincitu5.60info
starvegas5.60info
eurobet5.40info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Roma-Napoli, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Roma-Napoli è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito più giocato suggerisce una gara equilibrata, difficile da sbloccare e ancor più da indirizzare con largo margine. Non è un caso: negli ultimi cinque scontri diretti disputati all'Olimpico si è sempre registrato l'esito UNDER 2.5, un dato che racconta di partite tese, bloccate e con pochissimi gol. Alla luce di questa tendenza, gli scommettitori sembrano convinti che anche stavolta difficilmente una delle due squadre riuscirà a dilagare, orientandosi così su multi-esiti che prevedono match chiusi e dal punteggio contenuto.

Roma-Napoli quote risultato esatto: 0-0/1-1/0-1/1-0
sisal1.72info
planetwin3651.80info
bwin1.70info
leovegas1.75info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Il doppio ex Agostini: "La Roma ha due garanzie: Ranieri e Gasperini. Napoli squadra... Il doppio ex Agostini: "La Roma ha due garanzie: Ranieri e Gasperini. Napoli squadra alterna"
La Roma si rinnova davanti. Massara guarda alla Francia: piace il baby talento dell'Angers... La Roma si rinnova davanti. Massara guarda alla Francia: piace il baby talento dell'Angers
Careca: "Presto per dire che Roma-Napoli sia decisiva. Gasperini merita uno scudetto"... Careca: "Presto per dire che Roma-Napoli sia decisiva. Gasperini merita uno scudetto"
Altre notizie Pronostici
Quote risultato esatto Roma Napoli Quote risultato esatto Roma Napoli
Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato Pronostico Atalanta-Fiorentina, Palladino sfida il suo passato
Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi Pronostico Pisa-Inter, Chivu vuole il riscatto dopo due passi falsi
Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora... Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese