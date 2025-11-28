Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora

Pronostico Juventus-Cagliari che pende nettamente dalla parte dei padroni di casa, chiamati a dare continuità alla vittoria di Bodø. Sabato alle 18.00 i bianconeri tornano allo Stadium per affrontare un Cagliari in cerca di riscatto.

Pronostico Juventus-Cagliari quote

Latorna a Torino inseguendo una vittoria che in casa manca da un mese, dal 3-1 contro l'Udinese. Nonostante il recente digiuno, il fattore Stadium resta una certezza: dall'inizio della stagione i bianconeri sono ancora imbattuti tra le mura amiche, con un bottino di 3 vittorie e 3 pareggi, 10 gol realizzati e solo 5 subiti. A Torino arriverà però undal doppio volto: prolifico in attacco - 12 reti segnate nelle prime 12 giornate - ma troppo vulnerabile dietro, con 17 gol incassati. Lontano dalla Sardegna la squadra di Pisacane ha conquistato una sola vittoria, a Lecce, accompagnata da 3 pareggi e 2 sconfitte, numeri che confermano le difficoltà esterne dei rossoblù. E nelle, l'esito 1 è offerto a:

Pronostico Juventus-Cagliari: 1 1.32 info 1.30 info 1.30 info 1.32 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 1.042 euro, col 100% della prima ricarica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Juventus Cagliari pronostico, i precedenti

La storia dei precedenti traparla chiarissimo: in 98 confronti totali i bianconeri hanno vinto 51 volte, contro 15 successi rossoblù e 32 pareggi. Il divario si amplia ulteriormente analizzando le partite giocate a Torino, dove in 50 sfide la Juventus ha raccolto 29 vittorie e 18 pareggi, mentre il Cagliari è riuscito a imporsi solo in tre occasioni. Un altro dato emblematico: negli ultimi 30 anni i sardi hanno vinto allo Stadium una sola volta, nel 2009, e nell'ultimo decennio hanno strappato al massimo un pareggio, collezionando solo sconfitte nelle altre gare. Eppure l'incrocio più recente in Serie A racconta una storia diversa: finì 1-1, con il rigore di Vlahovic e il pari di Marin arrivato al 90', sempre dagli undici metri.

Pronostico marcatore Juventus-Cagliari

Tra i possibili protagonisti del match spicca. L'attaccante serbo attraversa un ottimo momento di forma e, dopo la panchina di Bodø, punta con decisione a riprendersi una maglia da titolare contro il Cagliari. Spalletti ha un motivo in più per affidarsi a lui:, con 9 gol realizzati in 12 precedenti. Un feeling particolare che Vlahovic spera di confermare anche sabato, aggiornando ancora una volta il suo score personale. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Juventus-Cagliari: VLAHOVIC SEGNA 2.18 info 2.18 info 2.18 info 2.18 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Juventus-Cagliari in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 29 novembre alle 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: