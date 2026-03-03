Como-Inter, le probabili formazioni: Nico Paz torna titolare, Pio Esposito con Thuram

La Coppa Italia giunge alle semifinali, mandando in scena oggi il primo dei due incontri d’andata ovvero Como-Inter. Lariani col morale alle stelle dopo aver eliminato Fiorentina e Napoli nei precedenti turni ad eliminazione diretta e vogliosi di fare la storia, nerazzurri chiamati a riscattare l’eliminazione dello scorso anno sempre in semifinale ma contro il Milan. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, dirige la sfida il Sig. Marco Di Bello della sezione di Brindisi.

COME ARRIVA IL COMO – Qualche novità da parte di Fabregas rispetto al 4-2-3-1 con cui ha iniziato la partita dell’ultimo weekend contro il Lecce. Confermato Butez tra i pali, mentre davanti sarà Diego Carlos a far compagnia a Ramon al centro della difesa. Come terzini, Smolcic verrà schierato sulla destra e spazio a Valle sul fronte opposto. Perrone e Sergi Roberto agiranno in mezzo al campo, mentre sulla trequarti ritrova un posto da titolare Nico Paz. Il trio tra le linee viene completato da Vojvoda e Rodriguez, a supporto dell’unica punta Douvikas.

COME ARRIVA L’INTER – Rotazioni anche da parte di Chivu, tenendo conto che domenica sera c’è l’attesissimo derby di campionato. Martinez sarà il portiere di coppa, protetto da un trio difensivo formato da Bisseck, Acerbi e Bastoni. Ballottaggio sulla destra tra Luis Henrique e Darmian, con l’ex Marsiglia favorito. Calhanoglu giostrerà in regia, mentre come interni chance dal 1’ per Frattesi e Sucic (in vantaggio su Barella e Mkhitaryan). Carlos Augusto a sinistra, dando così un turno di riposo a Dimarco. Completa l’undici la coppia d’attacco Pio Esposito-Thuram.