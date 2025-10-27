Pronostico Lecce-Napoli, Conte vuole consolidare il primato nella sua città natale

Si torna subito in campo con il turno infrasettimanale di Serie A: ad aprire la nona giornata sarà la sfida tra Lecce e Napoli, in programma martedì alle 18.30 al Via del Mare.

Pronostico Lecce-Napoli quote

Ilarriva in grande spolvero dopo il successo nello scontro diretto contro l'Inter. Nonostante qualche infortunio di troppo, Antonio Conte potrà contare sull'entusiasmo e sulla fiducia ritrovata dopo la vittoria contro i nerazzurri. Situazione ben diversa in casa: con 13 gol subiti nelle prime otto giornate, la formazione salentina è tra le difese più battute del campionato. I numeri casalinghi non sorridono ai giallorossi, che al Via del Mare hanno raccolto appena due pareggi e due sconfitte, segnando solo tre reti e incassandone sei. E nelle, l'esito 2 è offerto a:

Lecce Napoli pronostico, i precedenti

Sono 39 i precedenti complessivi tra Lecce e Napoli: il bilancio sorride agli azzurri con 18 vittorie, 14 pareggi e 7 successi per i salentini. Nella scorsa stagione il Napoli si impose in entrambe le sfide, sia all'andata che al ritorno, sempre con il punteggio di 1-0. Al “Via del Mare” i partenopei vantano una striscia aperta di cinque vittorie consecutive. Per ritrovare un successo del Lecce bisogna risalire alla stagione 2019/20, quando i giallorossi espugnarono il “Maradona” per 3-2. In casa, invece, l'ultima gioia salentina risale all'8 maggio 2011, con un 2-1 firmato Corvia-Chevanton.

Pronostico marcatore Lecce-Napoli

Uno dei protagonisti della sfida tra Lecce e Napoli potrebbe essere. L'infortunio di Kevin De Bruyne - che rischia di tenere fuori il belga per circa quattro mesi - potrebbe infatti aprire nuovi spazi sugli esterni per la squadra di Antonio Conte. Il tecnico azzurro sarà costretto a rivedere qualcosa nel suo assetto, ma la sensazione è che giocatori come l'ex Benfica possano beneficiare di un maggior minutaggio. Le sue prestazioni sono in evidente crescita: due assist nelle ultime due partite giocate, ma ancora nessun gol in questa stagione. Riuscirà a sbloccarsi proprio al “Via del Mare”? Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Lecce-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Lecce-Napoli è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca martedì 28 ottobre alle 18:30 allo Stadio Via del Mare di Lecce. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su: