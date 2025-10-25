Pronostico Fiorentina-Bologna, Pioli cerca riscatto contro un Bologna in fiducia

Pronostico Fiorentina-Bologna molto incerto: la sfida del Franchi si preannuncia equilibrata e combattuta. La squadra di Pioli, reduce dal successo europeo, è alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre i rossoblù vogliono dare continuità alle buone prestazioni delle ultime settimane e confermare la loro crescita.

Pronostico Fiorentina-Bologna quote

Laattraversa un momento difficile., i numeri parlano chiaro: 3 pareggi, 4 sconfitte, appena 5 gol segnati e 10 subiti, dati che spiegano l'ultimo posto in classifica (a pari merito con Genoa e Pisa). Al Franchi, in campionato, i viola hanno sempre perso in questa stagione (anche se contro avversari di spessore come Napoli, Roma e Como) riuscendo comunque sempre ad andare a segno. Il, invece, arriva a Firenze in fiducia dopo due vittorie consecutive contro Cagliari e Pisa, successi che hanno rilanciato la squadra di Italiano e le hanno permesso di ritrovare il quinto posto momentaneo in classifica. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Fiorentina Bologna pronostico, i precedenti

La storia tra Fiorentina e Bologna racconta di una sfida dal lungo passato e dai numeri importanti: in 159 confronti complessivi, i viola conducono con 62 vittorie, contro le 47 dei rossoblù e 50 pareggi. Il bilancio cambia però se si considerano solo le gare disputate in Toscana: in 79 partite, la Fiorentina ha vinto 43 volte, con 21 pareggi e 15 successi del Bologna. Negli ultimi quindici anni il dominio viola al Franchi è stato pressoché totale: dal 2010 a oggi, infatti, il Bologna è riuscito a vincere una sola volta in trasferta, nel 2023, quando si impose 1-2 grazie alle reti di Orsolini e Posch, mentre per la Fiorentina segnò Saponara.

Pronostico marcatore Fiorentina-Bologna

Dopo il turno di riposo in Conference League,è pronto a tornare dal primo minuto nella sfida contro il Bologna. Il secondo miglior marcatore della scorsa stagione è alla ricerca di una scossa e proverà a ritrovarla proprio contro i rossoblù, una squadra che gli evoca bei ricordi: fu infatti contro il Bologna, nella stagione 2016/17, che Kean segnò il suo primo gol in Serie A a soli 17 anni, con la maglia della Juventus. In carriera ha già affrontato i felsinei sette volte, realizzando tre reti, la più recente proprio nell'ultimo confronto diretto dello scorso campionato. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Fiorentina-Bologna in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Fiorentina-Bologna è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 26 ottobre alle 18:00 all'Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

