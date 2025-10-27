Pronostico Atalanta-Milan: i rossoneri hanno perso 4 degli ultimi 5 scontri diretti

Pronostico incerto per Atalanta-Milan, uno degli scontri più attesi del turno infrasettimanale. Allegri punta al ritorno in vetta, ma l'Atalanta di Juric è ancora imbattuta in Serie A.

Pronostico Atalanta-Milan quote

L'arriva alla sfida ancora imbattuta in campionato, ma con un rendimento in leggero calo: l'ultima vittoria risale al 21 settembre contro il Torino. Da allora, quattro pareggi consecutivi con appena tre gol segnati e tre subiti, segno di una squadra solida ma meno incisiva rispetto a inizio stagione. Il, invece, ha evitato il peggio nell'ultimo turno: dopo la sconfitta con la Cremonese, i rossoneri sono andati vicinissimi a un nuovo ko interno contro una neopromossa, salvati solo dal gol di Athekame al 93'. Un pareggio che ha permesso ad Allegri di restare agganciato al treno di testa, alle spalle di Napoli e Roma.

Atalanta Milan pronostico, i precedenti

Sono 148 i precedenti complessivi tra Atalanta e Milan: il bilancio sorride ai rossoneri con 69 vittorie, 48 pareggi e 31 successi per la Dea, in grande rimonta considerando che ha vinto 4 degli ultimi 5 confronti. Limitando l'analisi alle sfide disputate a Bergamo, il Milan mantiene comunque un buon vantaggio, con 31 vittorie, 25 pareggi e 18 affermazioni nerazzurre in 79 incontri. Tuttavia, la squadra di Allegri non espugna la New Balance Arena dal 2021: negli ultimi tre confronti diretti a Bergamo, infatti, sono arrivati un pareggio e due vittorie per l'Atalanta. Nella scorsa stagione, gli orobici allora allenati da Gian Piero Gasperini si imposero sia all'andata che al ritorno: 2-1 a Bergamo con reti di De Ketelaere e Lookman, e 0-1 a San Siro grazie al gol decisivo di Ederson.

Pronostico marcatore Atalanta-Milan

Occhi puntati sul grande ex della sfida,. Il belga ha già messo in difficoltà la sua ex squadra nella scorsa stagione, aprendo le marcature nella partita di Bergamo poi conclusa 2-1 a favore della Dea. In questo campionato, De Ketelaere ha realizzato appena 2 gol in 6 partite, complici anche alcuni problemi fisici che ne hanno limitato la continuità. Nelle ultime tre gare è tornato in campo consecutivamente e sta ritrovando ritmo e confidenza, ma il gol ancora manca: riuscirà a sbloccarsi proprio contro la sua ex squadra? Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Atalanta-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Atalanta-Milan è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca martedì 28 ottobre alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

