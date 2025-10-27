"Di Lorenzo antisportivo". Interviene Corsi: "Totale mancanza di rispetto"

Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, intervenuto aio microfoni di Napoli Network, commenta così le parole dell'ex arbitro Bergonzi, che nell’ultima puntata della Domenica Sportiva ha criticato Giovanni Di Lorenzo, capitano del club azzurro, per il comportamento in occasione del rigore concesso ai suoi contro l’Inter.

“Dare dell’antisportivo a Giovanni Di Lorenzo mi sembra un giudizio quantomeno eccessivo, seppur legato ad un episodio di campo. Giovanni lo conosco da anni, è un calciatore importante e onesto e, ancor prima, una persona perbene e straordinaria. Andare sul personale, definendolo “antisportivo”, è stato eccessivo e sconveniente.

Stiamo parlando di un professionista serio, che non cerca furbate. Non a caso è il capitano degli ultimi due Scudetti del Napoli ed è in pianta stabile in Nazionale. Chi lo ha definito “antisportivo” gli ha mancato di rispetto, non esiste! Ho la sensazione che si voglia dare un carico “politico” sull’episodio in questione e mi fermo qui.

Un episodio, appunto, non un dramma nazionale: manca solo il giudizio di Trump sul contatto in area di rigore dell’Inter…”