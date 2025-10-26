Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Lazio Juventus

Quote risultato esatto Lazio Juventus
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:00
di Lorenzo Zoppi

All'Olimpico si chiude l'ottava giornata di Serie A con il big match Lazio-Juventus. La squadra di Sarri arriva alla sfida falcidiata dagli infortuni, ma con l'obiettivo di dare una scossa dopo due pareggi consecutivi in campionato. Dall'altra parte, Tudor cerca di spegnere le polemiche dovute a cinque pareggi e due sconfitte consecutive, con una vittoria che manca ormai da inizio settembre. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Juventus, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Juventus.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Juventus: 1-2
Quote risultato esatto Lazio Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lazio-Juventus più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo esito perché entrambe le squadre attraversano un momento di difficoltà. La Juventus, pur arrivando da una buona prestazione in Champions League al Bernabeu, dovrà vedersela con una Lazio motivata e determinata a ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Inoltre, questo è stato anche il risultato dell'ultimo scontro diretto giocato all'Olimpico tra le due formazioni, poco più di cinque mesi fa.

Pronostico risultato esatto Lazio-Juventus: 1-1
Quote risultato esatto Lazio-Juventus, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Lazio-Juve è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, in cui entrambe le squadre saranno intenzionate a non concedere nulla. La paura di perdere potrebbe prevalere sulla voglia di vincere, rendendo il match teso e combattuto. Alla fine, potrebbe essere un episodio isolato o una giocata di un singolo a decidere le sorti della partita.

Lazio-Juventus quote risultato esatto: 0-0/1-1/1-0/0-1
