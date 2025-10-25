Quote risultato esatto Napoli Inter

Sabato alle 18:00 lo Stadio Diego Armando Maradona sarà il palcoscenico del grande confronto tra Napoli e Inter, big match dell'ottava giornata di Serie A. I nerazzurri di Chivu vogliono proseguire la loro marcia perfetta, mentre la squadra di Antonio Conte è chiamata a dare una risposta di carattere nella sfida più impegnativa del suo avvio di stagione. Una partita che promette intensità e tante emozioni. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli-Inter, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Napoli-Inter.

Consiglio TMW risultato esatto Napoli-Inter: 2-2 15.00 info 15.00 info 15.00 info 14.00 info

Quote risultato esatto Napoli Inter, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta della vittoria dell'Inter per 1-0. La fiducia degli scommettitori sembra chiaramente pendere dalla parte dell'Inter, soprattutto alla luce degli ultimi risultati delle due squadre.

I nerazzurri arrivano a Napoli con un ruolino impressionante: 7 vittorie consecutive in tutte le competizioni, con 18 gol segnati e appena 2 subiti, a conferma di un rendimento solido sia in attacco che in difesa. Il Napoli, invece, attraversa un momento più complicato: nelle ultime cinque partite disputate ha collezionato 3 sconfitte, realizzando 7 gol ma incassandone ben 11, segnale di una difesa vulnerabile e di difficoltà nel trovare continuità. Questi dati spiegano perché il pronostico online privilegi la squadra di Chivu, considerata più stabile e concreta, anche se il Maradona è sempre un campo difficile e le motivazioni del Napoli potrebbero regalare sorprese.

Pronostico risultato esatto Napoli-Inter: 0-1 8.10 info 8.25 info 8.40 info 8.50 info

Quote risultato esatto Napoli-Inter, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Napoli-Inter è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso l'esito scelto lascia pensare ad una gara abbastanza equilibrata, in cui il migliore stato di forma dei nerazzurri potrebbe scontrarsi con la voglia di riscatto del Napoli davanti al suo pubblico. Si annuncia quindi un match intenso, dove entrambe le squadre potrebbero spuntarla, ma solo di misura, come confermano anche le statistiche recenti delle due formazioni.

Napoli-Inter quote risultato esatto: 0-0/1-1/1-0/0-1 1.75 info 1.80 info 1.82 info 1.96 info

