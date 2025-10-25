Pronostico Lazio-Juventus, Sarri non ha mai battuto Tudor

L'ottava giornata di Serie A si chiude con il big match dell'Olimpico tra Lazio e Juventus, due squadre che stanno vivendo, per motivi diversi, un avvio di stagione complicato. I biancocelesti cercano risposte dopo un inizio altalenante, mentre i bianconeri vogliono invertire la rotta e ritrovare convinzione e continuità.

Pronostico Lazio-Juventus quote

La Lazio arriva alla sfida con la Juventus dopo due pareggi consecutivi contro Udinese e Torino, risultati che non hanno pienamente convinto. E ora la situazione è resa ancora più complicata dalle numerose assenze: oltre ai lungodegenti Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Pellegrini e Rovella, non ci saranno nemmeno Cancellieri e Tavares, entrambi ai box fino alla prossima sosta. Per Tudor, dopo la buona prova di Madrid conclusa con una sconfitta, si prospetta un'altra gara molto difficile: sarà infatti la terza trasferta consecutiva, con l'obiettivo di riscattare le sconfitte contro Como e Real Madrid e ritrovare continuità in campionato.

Lazio Juventus pronostico, i precedenti

Il confronto tra Lazio e Juventus vanta una lunga storia: nei 196 precedenti complessivi, i bianconeri guidano con 102 vittorie, contro le 49 dei biancocelesti e 45 pareggi. Se si considerano solo le gare giocate all'Olimpico, il bilancio cambia leggermente, ma resta favorevole ai bianconeri: in 96 partite, la Juventus ha vinto 40 volte, la Lazio 33 e 23 sono stati i pareggi. Negli ultimi anni, però, i dati sorridono ai padroni di casa: nelle ultime quattro sfide in casa, la Lazio ha conquistato tre vittorie e un pareggio. L'ultima affermazione della Juventus nella Capitale risale alla stagione 2021/22, uno 0-2 firmato dalla doppietta su rigore di Leonardo Bonucci.Nel confronto tra gli allenatori, entrambi ex della sfida, Maurizio Sarri non è mai riuscito a battere Igor Tudor. Il tecnico toscano ha affrontato Tudor in due occasioni, perdendo una volta (Verona-Lazio 4-1) e pareggiando un'altra (Lazio-Verona 3-3).

Pronostico marcatore Lazio-Juventus

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Lazio e Juventus spicca. Per il bomber serbo, la Lazio è una delle vittime preferite in carriera, seconda solo al Cagliari: in 12 incontri ha segnato 7 gol (3 con la Fiorentina e 4 con la Juventus). Dopo aver realizzato 2 reti nelle prime due partite di questa stagione, Vlahovic si è fermato, ma Tudor avrà bisogno anche della sua prolificità per tornare alla vittoria contro i biancocelesti.

Dove vedere Lazio-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Lazio-Juventus è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 26 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

