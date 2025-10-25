Pronostico Sassuolo-Roma, Gasperini cerca risposte immediate

Domenica al Mapei Stadium va in scena Sassuolo-Roma. La squadra di Grosso sembra aver trovato la quadra, portando a casa tre risultati utili consecutivi e mostrando continuità e solidità. Dall'altra parte, Gasperini e i giallorossi sono chiamati a dare risposte immediate, cercando di ritrovare convinzione e incisività per non perdere terreno rispetto alle concorrenti.

Pronostico Sassuolo-Roma quote

In vista della sfida con a Roma, ilpuò contare su un rendimento convincente tra le mura amiche: dopo la sconfitta all'esordio contro il Napoli, i neroverdi hanno vinto le successive due gare in casa contro Udinese e Lazio, segnando 4 gol e subendone solo 1. La, invece, arriva a questa sfida con qualche difficoltà: nelle ultime quattro partite ha perso 3 volte, mostrando diverse fragilità. In trasferta, però, i giallorossi si confermano estremamente solidi: 4 vittorie su 4 partite, con 6 gol segnati e appena 2 subiti, un segnale della capacità della squadra di Gasperini di reggere la pressione lontano dall'Olimpico. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Sassuolo-Roma: OVER 0,5 8.00 info 1.04 info 1.05 info 1.04 info

Sassuolo Roma pronostico, i precedenti

Nei 22 precedenti tra Roma e Sassuolo, i giallorossi guidano con 11 vittorie contro le 2 dei neroverdi e 9 pareggi. Limitandosi però alle sfide giocate al Mapei Stadium, la storia appare molto più equilibrata, soprattutto negli ultimi anni. L'ultimo confronto risale alla stagione 2023-24, con la Roma che si impose 1-2 grazie ai gol di Dybala e Kristensen, mentre per i padroni di casa segnò Matheus Henrique. Prima di quella partita, però, erano arrivati quattro pareggi e una sconfitta per i giallorossi: nella stagione 2019-20 fu infatti il Sassuolo a imporsi 4-2, con le reti di Caputo (doppietta), Djuricic e Boga, mentre per la Roma andarono a segno Dzeko e Veretout.

Pronostico marcatore Sassuolo-Roma

Tra i possibili protagonisti della sfida spicca. Il numero 10 giallorosso, tornato al gol per la prima volta in stagione nell'ultima gara di Europa League, punta a ritrovare ritmo e continuità. Per farlo affronterà una delle sue vittime preferite in Serie A, il Sassuolo: contro i neroverdi ha infatti già segnato 9 gol in 18 partite. Dybala è andato a segno nelle ultime tre sfide consecutive contro il Sassuolo (una con la Juventus, due con la Roma). Domenica avrà l'opportunità di confermarsi ancora una volta decisivo per i giallorossi. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Sassuolo-Roma: DYBALA SEGNA 2.85 info 2.90 info 3.25 info 2.90 info

Dove vedere Sassuolo-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Sassuolo-Roma è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca domenica 26 ottobre alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

