Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Lecce-Sassuolo, in palio punti pesanti e continuità

Pronostico Lecce-Sassuolo, in palio punti pesanti e continuitàTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Si apre al Via del Mare la settima giornata di Serie A, con la sfida Lecce-Sassuolo, in programma sabato alle ore 15. Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, le due squadre tornano in campo pronte a riprendere il ritmo del campionato.

Pronostico Lecce-Sassuolo quote


Sul piano dello stato di forma, entrambe le squadre arrivano al confronto in un buon momento. Il Sassuolo ha trovato continuità e fiducia, con tre vittorie nelle ultime quattro partite, arrendendosi solo all'Inter a San Siro, confermando una crescita costante sotto il profilo del gioco e dell'efficacia offensiva. Anche il Lecce ha ritrovato slancio dopo un periodo difficile: dopo tre sconfitte consecutive, i giallorossi hanno fermato il Bologna con un pareggio convincente e hanno poi espugnato il Tardini di Parma nell'ultima gara, mostrando carattere e compattezza. E nelle quote Lecce-Sassuolo, l'esito X è offerto a:

Pronostico Lecce-Sassuolo: X
snai3.10info
betsson3.15info
williamhill3.15info
vincitu3.10info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
betssonfino a 1.200 euro, con 200€ senza depositoinfo
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Lecce Sassuolo pronostico, i precedenti


Sassuolo in vantaggio negli scontri diretti: in nove confronti ufficiali, il bilancio parla di quattro vittorie per i neroverdi, quattro pareggi e una sola affermazione per il Lecce. Proprio quest'unico successo giallorosso è arrivato nell'ultimo incrocio in Serie A 2023/24, quando la squadra salentina si impose con un netto 3-0 al Mapei Stadium, firmato da Gendrey, Dorgu e Piccoli. L'ultimo sorriso del Sassuolo, invece, risale al 2023, proprio al Via del Mare, grazie a un successo di misura 1-0 deciso dal gol di Thorstvedt.

Pronostico marcatore Lecce-Sassuolo


Tra i protagonisti più attesi della sfida tra Lecce e Sassuolo c'è sicuramente Andrea Pinamonti, uno dei giocatori più temibili dell'attacco neroverde. L'ex Genoa ha già messo a segno 2 gol nelle prime 6 giornate, entrambi realizzati in trasferta. Reduce da due stagioni consecutive in doppia cifra, l'attaccante del Sassuolo punta a confermarsi anche quest'anno e per farlo dovrà ripartire subito forte, magari già dal match del Via del Mare. E nelle scommesse Lecce-Sassuolo, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lecce-Sassuolo: PINAMONTI SEGNA
netwin3.50info
netbet3.50info
bet3652.75info
admiralbet3.50info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Lecce-Sassuolo in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Lecce-Sassuolo è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 18 ottobre alle 15:00 al Via del Mare di Lecce. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Sassuolo, Grosso mastica amaro: "Con questa pausa non siamo stati fortunatissimi"... Sassuolo, Grosso mastica amaro: "Con questa pausa non siamo stati fortunatissimi"
Grosso ci riprova dopo Verona. Il Sassuolo riparte da Lecce, poi la Roma e anche... Grosso ci riprova dopo Verona. Il Sassuolo riparte da Lecce, poi la Roma e anche l'Atalanta
Terranova: "Idzes e Muharemovic ottimi difensori, presto arriverà la chiamata dalle... Terranova: "Idzes e Muharemovic ottimi difensori, presto arriverà la chiamata dalle big"
Altre notizie Pronostici
Pronostico Pisa-Verona, scontro diretto per uscire dalla crisi Pronostico Pisa-Verona, scontro diretto per uscire dalla crisi
Pronostico Lecce-Sassuolo, in palio punti pesanti e continuità Pronostico Lecce-Sassuolo, in palio punti pesanti e continuità
Quote risultato esatto Italia Israele Quote risultato esatto Italia Israele
Pronostico Spagna-Bulgaria, le Furie Rosse vogliono consolidare il primato Pronostico Spagna-Bulgaria, le Furie Rosse vogliono consolidare il primato
Pronostico Italia-Israele, serve un'altra vittoria per blindare il secondo posto Pronostico Italia-Israele, serve un'altra vittoria per blindare il secondo posto
Pronostico Irlanda del Nord-Germania, sfida decisiva per la vetta del girone Pronostico Irlanda del Nord-Germania, sfida decisiva per la vetta del girone
Pronostico Islanda-Francia, i Bleus cercano il colpo decisivo Pronostico Islanda-Francia, i Bleus cercano il colpo decisivo
Pronostico Croazia-Gibilterra, la capolista cerca l’allungo decisivo contro l’ultima... Pronostico Croazia-Gibilterra, la capolista cerca l’allungo decisivo contro l’ultima del girone