Pronostico Lecce-Sassuolo, in palio punti pesanti e continuità

Si apre al Via del Mare la settima giornata di Serie A, con la sfida Lecce-Sassuolo, in programma sabato alle ore 15. Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, le due squadre tornano in campo pronte a riprendere il ritmo del campionato.

Pronostico Lecce-Sassuolo quote

Sul piano dello stato di forma, entrambe le squadre arrivano al confronto in un buon momento. Ilha trovato continuità e fiducia, con tre vittorie nelle ultime quattro partite, arrendendosi solo all'Inter a San Siro, confermando una crescita costante sotto il profilo del gioco e dell'efficacia offensiva. Anche ilha ritrovato slancio dopo un periodo difficile: dopo tre sconfitte consecutive, i giallorossi hanno fermato il Bologna con un pareggio convincente e hanno poi espugnato il Tardini di Parma nell'ultima gara, mostrando carattere e compattezza. E nelle, l'esito X è offerto a:

Lecce Sassuolo pronostico, i precedenti

Sassuolo in vantaggio negli scontri diretti: in nove confronti ufficiali, il bilancio parla di quattro vittorie per i neroverdi, quattro pareggi e una sola affermazione per il Lecce. Proprio quest'unico successo giallorosso è arrivato nell'ultimo incrocio in Serie A 2023/24, quando la squadra salentina si impose con un netto 3-0 al Mapei Stadium, firmato da Gendrey, Dorgu e Piccoli. L'ultimo sorriso del Sassuolo, invece, risale al 2023, proprio al Via del Mare, grazie a un successo di misura 1-0 deciso dal gol di Thorstvedt.

Pronostico marcatore Lecce-Sassuolo

Tra i protagonisti più attesi della sfida tra Lecce e Sassuolo c'è sicuramente, uno dei giocatori più temibili dell'attacco neroverde. L'ex Genoa ha già messo a segno 2 gol nelle prime 6 giornate, entrambi realizzati in trasferta. Reduce da due stagioni consecutive in doppia cifra, l'attaccante del Sassuolo punta a confermarsi anche quest'anno e per farlo dovrà ripartire subito forte, magari già dal match del Via del Mare. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Lecce-Sassuolo in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Lecce-Sassuolo è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 18 ottobre alle 15:00 al Via del Mare di Lecce. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

