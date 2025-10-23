Sassuolo, Fiorentina e Cremonese studiano il giovane Nawrocki: è il Rice di Polonia

Diversi club in Italia e Germania come Wolfsburg, Colonia, Stoccarda, Fiorentina, Cremonese e Sassuolo avrebbero manifestato un interesse concreto nei confronti di Kuba Nawrocki, uno dei giovani centrocampisti più promettenti della scena polacca. Nato il 3 aprile 2007, Nawrocki ha appena 18 anni, ma sta già attirando l’attenzione grazie alle sue prestazioni al Widzew Łódź. Secondo il collega Rudy Galetti i club hanno già contattato direttamente il Widzew per ottenere informazioni sulla sua disponibilità, ma il club polacco vorrebbe privarsi del suo talento solo a peso d'oro e a titolo definitivo.

Dopo aver fatto il suo ingresso nell’accademia del club nell’estate del 2024, il talento polacco è stato rapidamente promosso alla squadra riserve senior, contribuendo in modo determinante alla promozione dalla quarta alla terza divisione. Le sue ottime prestazioni gli sono valse l’ingresso nel ritiro della prima squadra in occasione del pre-campionato, dove ha colto l’interesse degli scout con le sue qualità.

Nawrocki è un classico "regista" moderno: un centrocampista difensivo con visione di gioco e capacità di inserirsi in fase offensiva, ideale per sistemi a 4-3-3 o 4-2-3-1. Ricorda un giovane Declan Rice (Arsenal) per la capacità di recuperare e lanciare, ma con meno fisicità e più enfasi sul gioco palla a terra, come impone il metodo di lavoro in casa Legia.