Sassuolo, Muharemovic prova il recupero per la Roma. Ancora fuori Paz e Pieragnolo

Dopo il recente infortunio, il difensore del Sassuolo Tarik Muharemovic lavora per esserci contro la Roma. Il Sassuolo scenderà in campo domenica prossima contro la squadra di Gasperini e mister Fabio Grosso spera di poter contare nuovamente sul centrale difensivo bosniaco classe 2003. La squadra capitolina tornerà in campo questa sera per affrontare il Viktoria Plzen nella terza giornata di Europa League con l'obiettivo ritrovare il successo dopo la sconfitta amara contro l’Inter, avvenuta nonostante una prestazione complessivamente positiva.

Il difensore, al momento, è ancora in dubbio. Assente contro il Lecce a causa di un infortunio rimediato con la nazionale, il difensore bosniaco sta lavorando per tornare in campo e stando a quanto appreso da SassuoloNews.net potrebbe essere disponibile per la partita di domenica prossima contro la Roma. Restano invece certi i forfait di Paz e Pieragnolo, entrambi infortunati da tempo e ormai fuori dal ritiro.