Sassuolo, infortunio per Boloca: il report del club dopo gli accertamenti
Sassuolo in campo in preparazione della prossima sfida contro la Roma in programma domenica 26 ottobre al Mapei Stadium alle ore 15. Questa la nota del club neroverde dopo la seduta odierna:
"Doppia seduta di allenamento al Mapei Football Center per i neroverdi. La squadra, nella seduta di allenamento mattutina ha svolto riscaldamento, lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo. Nel pomeriggio, dopo una prima fase di messa in azione, il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico tattiche, possesso palla e una serie di partitelle a campo ridotto.
Gli accertamenti effettuati da Daniel Boloca, in seguito al trauma contusivo rimediato nei giorni scorsi, hanno evidenziato un risentimento al ginocchio sinistro. Il calciatore dovrà osservare, nelle prossime settimane, un periodo di riabilitazione e sarà sottoposto a consulti specialistici per definire il percorso di recupero".
