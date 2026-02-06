Lecce-Udinese, le probabili formazioni: Sottil più di Banda, in attacco la variabile è Zaniolo

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Udinese, (Domenica 8 febbraio, ore 15.00, arbitra Rapuano, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Lecce

Il Lecce riparte dalla sfida del “Via del Mare” contro l’Udinese, con l’obiettivo di mettersi alle spalle il ko dell’ultimo turno di campionato con il Torino. Eusebio Di Francesco non potrà contare sugli infortunati Camarda e Berisha, quest’ultimo però sulla via del rientro. Ancora in dubbio Stulic, a causa di una contusione al piede che lo ha costretto a lavorare in differenziato in settimana. Nel 4-3-3 ci sarà Falcone in porta con la retroguardia composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. A centrocampo spazio per Ramadani, Coulibaly e Gandelman. In attacco, sulla sinistra c’è Sottil leggermente favorito su Banda, mentre a destra va verso la conferma Pierotti. Al centro del tridente spazio per Cheddira. (da Lecce, Pierpaolo Verri)

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara alla sfida contro il Lecce con un’ulteriore perdita. Nel corso della sfida contro la Roma si è infatti fermato Davis, che si aggiunge all’elenco degli infortunati. Recuperato invece Zaniolo, anche se c’è da capire quanti minuti potrebbe avere dopo pochi giorni di lavoro completo. Si va verso la riconferma del 3-4-2-1 con Okoye in porta, in difesa Solet, Kristensen e Bertola. Sulle fasce Ehizibue e Zemura, con al centro Miller e Karlstrom. Ekkelenkamp e Atta andranno a supporto della punta con un ballottaggio a tre. Bayo e Gueye si giocano il posto, con la variabile Zaniolo, appena rientrato dopo l’intervento al menisco. (da Udine, Davide Marchiol)