Inter, buone notizie per Chivu: Bonny recupera, il francese ci sarà nel derby

Inter, buone notizie per Chivu: Bonny recupera, il francese ci sarà nel derbyTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 16:35
Ivan Cardia
fonte Da Milano, Bruno Cadelli

Buone notizie per Cristian Chivu che, in vista del derby, recupera Ange-Yoan Bonny. Secondo quanto raccolto da TMW, continuano i progressi dell’attaccante francese, uscito malconcio dall’ultima giornata di campionato e ieri assente in Coppa Italia con il Como.

Nella giornata di venerdì, Bonny dovrebbe tornare a lavorare a pieno regime in gruppo, ed essere quindi a disposizione del tecnico nerazzurro per la partita con il Milan, in programma domenica alle 20.45.

Mancherà, come noto, Lautaro Martinez, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio.

