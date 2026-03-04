TMW
Inter, buone notizie per Chivu: Bonny recupera, il francese ci sarà nel derby
TUTTO mercato WEB
Buone notizie per Cristian Chivu che, in vista del derby, recupera Ange-Yoan Bonny. Secondo quanto raccolto da TMW, continuano i progressi dell’attaccante francese, uscito malconcio dall’ultima giornata di campionato e ieri assente in Coppa Italia con il Como.
Nella giornata di venerdì, Bonny dovrebbe tornare a lavorare a pieno regime in gruppo, ed essere quindi a disposizione del tecnico nerazzurro per la partita con il Milan, in programma domenica alle 20.45.
Mancherà, come noto, Lautaro Martinez, ancora alle prese con il recupero dall’infortunio.
Altre notizie Serie A
Live TMWTorino, D'Aversa: "Troppi alti e bassi. Futuro? Nella testa ho solo l'obiettivo della squadra"
Editoriale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
4 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile