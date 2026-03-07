Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?

Domenica sera alle 20:45, lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro ospiterà il 230esimo Derby della Madonnina, con Milan e Inter pronte a sfidarsi in una delle partite più attese della stagione.

Pronostico Milan-Inter quote

A dieci giornate dal termine, ilsi presenta al derby con l'ultima occasione per provare a riaprire la corsa scudetto. Dopo due partite senza vittorie, la squadra di Massimiliano Allegri ha ritrovato il sorriso grazie al successo sulla Cremonese. Il vero punto di forza dei rossoneri resta la difesa, con soli 20 gol subiti in 27 giornate, la seconda migliore del campionato.

Dall'altra parte, l'Inter di Chivu arriva a San Siro forte di un percorso in campionato praticamente impeccabile. Nonostante la delusione dall'eliminazione in Champions e lo scialbo pareggio in Coppa Italia, i nerazzurri hanno collezionato otto vittorie consecutive nelle ultime otto giornate, con 22 gol segnati e appena 4 subiti, consolidando un vantaggio di +10 in vetta alla classifica. E nelle quote Milan-Inter, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Milan-Inter: OVER 0,5 Bookmaker standard new 1.05 1.05 info 1.05 10.00 info 1.04 1.04 info 1.05 1.05 info

Milan Inter pronostico, i precedenti

Quello di domenica sarà il 230esimo Derby della Madonnina, con il bilancio storico leggermente favorevole all'Inter, che vanta 85 vittorie contro le 75 del Milan, mentre i pareggi sono stati 69. La storia recente però sorride nettamente ai rossoneri: nelle ultime sei sfide tra tutte le competizioni, il Milan ha collezionato quattro vittorie e due pareggi, mentre l'ultimo successo nerazzurro risale alla stagione 2023/24, un 2-1 firmato da Acerbi e Thuram, con Tomori in gol per i rossoneri. La gara d'andata di quest'anno si concluse 1-0 per il Milan, grazie al gol di Pulisic, con Calhanoglu che fallì un rigore nel secondo tempo che avrebbe potuto regalare il pareggio all'Inter.

Pronostico marcatore Milan-Inter

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Milan e Inter potrebbe essere. Il centrocampista turco tornerà titolare in campionato per la prima volta da Inter-Napoli dell'11 gennaio e avrà un'occasione d'oro per riscattare l'errore dal dischetto commesso nella gara d'andata contro i rossoneri. Dopo più di dieci partite di stop, Calhanoglu è tornato in campo solo per qualche spezzone di gara, segnando anche nella gara casalinga contro il Genoa. Domenica potrebbe firmare il suo quarto gol da ex nella stracittadina, diventando decisivo in un match che si preannuncia intenso e combattuto. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Milan-Inter: CALHANOGLU SEGNA 5.50 info 4.06 info 4.20 info 5.00 info

Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 8 marzo alle 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

