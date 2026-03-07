Pronostico Genoa-Roma, De Rossi farà lo sgambetto ai giallorossi?

Domenica alle 18.00 lo Stadio Ferraris farà da teatro alla sfida tra Genoa e Roma, valida per la 28esima giornata di Serie A. Una partita che promette intensità e spettacolo, tra due squadre determinate a inseguire i rispettivi obiettivi.

Pronostico Genoa-Roma quote

Nonostante la scossa portata da De Rossi, ilnon può certo dirsi al sicuro nella corsa salvezza: i rossoblù si trovano infatti a soli tre punti dalla zona retrocessione e nelle ultime cinque giornate hanno raccolto tre sconfitte, un rendimento che mantiene alta la pressione in classifica. Situazione diversa per la, reduce dal deludente pareggio interno contro la Juventus, maturato in modo amaro e che ha impedito ai giallorossi di ipotecare la qualificazione europea. La squadra di Gasperini resta comunque solida, come dimostra una sola sconfitta nelle ultime nove partite, ma nell'ultimo mese ha mostrato qualche segnale di discontinuità nei risultati. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Genoa-Roma: GOAL 2.01 info 2.02 info 2.00 info 2.00 info

Genoa Roma pronostico, i precedenti

La sfida tra Genoa e Roma vanta una lunga tradizione: sono infatti 127 i precedenti complessivi tra le due squadre. Il bilancio sorride ai giallorossi, che guidano con 62 vittorie contro le 38 dei rossoblù, mentre 27 incontri sono terminati in pareggio. Anche la storia recente tende dalla parte della Roma, capace di vincere tre delle ultime quattro sfide, tutte però disputate allo stadio Olimpico. Al Ferraris, invece, il copione è stato diverso nelle ultime stagioni: nelle due più recenti sono arrivati un pareggio per 1-1 nel 2024 e una pesante sconfitta per 4-1 nel 2023, risultati che hanno interrotto una serie di tre successi consecutivi giallorossi sul campo del Genoa.

L'ultimo confronto tra le due squadre resta quello dell'andata, a fine dicembre, quando la Roma si impose 3-1 grazie alle reti nel primo tempo di Soulé, Koné e Ferguson, prima del tentativo di rimonta rossoblù firmato da Ekhator.

Pronostico marcatore Genoa-Roma

Tra i possibili protagonisti della sfida del Ferraris spicca il nome di. Dal suo esordio in Serie A, avvenuto lo scorso 18 gennaio, soltanto Harry Kane è riuscito a fare meglio di lui nei cinque principali campionati europei per numero di gol segnati (9) nello stesso periodo. L'attaccante olandese ha infatti già messo a referto sei reti in appena sette partite, gli stessi numeri fatti registrare da Lamine Yamal e Ante Budimir, confermandosi come uno degli innesti più incisivi della seconda parte di stagione. Anche per questo, nella delicata trasferta di Genova, Gasperini potrebbe affidarsi proprio al suo momento d'oro per provare a trascinare la Roma. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Genoa-Roma: MALEN SEGNA 2.43 info 2.40 info 2.35 info 2.40 info

Dove vedere Genoa-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 8 marzo alle 18:00 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

