TMW News Milan, occasione primo posto. Che attesa per Roma-Napoli

Nel corso del TMW News occhi puntati sulle italiane nelle coppe europee ma anche sul campionato con il Milan che domani affronterà la Lazio e avrà la possibilità, vincendo, di portarsi in testa alla classifica. Ne parliamo con Luciano Bruni e Massimo Piscedda in collegamento.

Roma-Napoli, il big match

Grande attesa per la sfida di domenica sera tra l'attuale capolista roma e il Napoli che nelle ultime due partite ha sempre vinto ritrovando smalto e fiducia. Per i giallorossi è arrivato il successo anche in Europa League. "Sono stati tre punti importanti - ha detto Gasperini parlando ai canali ufficiali del club - che migliorano molto la nostra classifica e ci mettono in una situazione più tranquilla. A sprazzi abbiamo fatto delle buone cose e altre meno. Non siamo riusciti a dare continuità al nostro gioco. Abbiamo sbagliato molto sul piano tecnico e abbiamo fatto delle scelte un po' strane. Non abbiamo ripetuto le nostre prestazioni. Ma ripeto, la classifica è buona"

