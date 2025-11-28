Scarpette al chiodo FC: tutti i giocatori che si sono ritirati nel 2025. Pjanic l'ultimo
Miralem Pjanic è l'ultimo di una lunga lista di calciatori che hanno deciso di appendere le scarpe al chiodo. Di seguito un elenco dei giocatori più rappresentativi che hanno chiuso col calcio giocato nel corso del 2025:
PORTIERI
Steve Mandanda (Francia, 40 anni)
Pepe Reina (Spagna, 42 anni)
DIFENSORI
Jerome Boateng (Germania, 37 anni)
Mattia Caldara (Italia, 31 anni)
Andrea Conti (Italia, 31 anni)
Danilo D'Ambrosio (Italia, 36 anni)
Mario Fernandes (Russia, 35 anni)
Alessandro Florenzi (Italia, 34 anni)
Mats Hummels (Germania, 36 anni)
Simon Kjaer (Danimarca, 35 anni)
Marcelo (Brasile, 36 anni)
Rafinha (Brasile, 39 anni)
Samuel Umtiti (Francia, 31 anni)
Zinho Vanheusden (Belgio, 26 anni)
CENTROCAMPISTI
Antonio Candreva (Italia, 38 anni)
Fernandinho (Brasile, 40 anni)
Joan Gonzalez (Spagna, 23 anni)
Jakub Jankto (Repubblica Ceca, 29 anni)
Gregorsz Krychowiak (Polonia, 35 anni)
Erik Lamela (Argentina, 33 anni)
Felipe Melo (Brasile, 41 anni)
Miralem Pjanic (Bosnia Erzegovina, 35 anni)
Ivan Rakitic (Croazia, 37 anni)
Riccardo Saponara (Italia, 33 anni)
ATTACCANTI
Mirco Antenucci (Italia, 40 anni)
José Maria Callejon (Spagna, 38 anni)
Francesco Caputo (Italia, 37 anni)
Bas Dost (Olanda, 36 anni)
Dries Mertens (Belgio, 38 anni)
Mauro Zarate (Italia, 37 anni)