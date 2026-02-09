Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B

Settimana dedicata alla Coppa Italia col terzo quarto di finale che va in scena. Al "Maradona" scendono in campo Napoli e Como, i campioni d'Italia in carica contro la squadra più spettacolare dell'ultimo periodo, Conte contro Fabregas, due filosofie di calcio diverse. In palio due semifinali da giocare contro l'Napoli.

Pronostico Napoli-Como quote

Ilsi presenta alla sfida dopo aver rialzato la testa: due vittorie consecutive, sofferte ma comunque due vittorie, contro Fiorentina e Genoa che ne hanno rilanciato le ambizioni in campionato. Preoccupa però la tenuta difensiva con i partenopei che subiscono almeno un gol da cinque partite consecutive e occhio ai tanti assenti e acciaccati.che ha il vantaggio, come in tutte le partite contro le big, di aver poco da perdere. Lariani più riposati, avendo saltato la partita di campionato contro il Milan causa indisponibilità di San Siro. 2026 fin qui partito con i migliori auspici: 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. L'ultimo ko lontano dal "Sinigaglia" il 15 dicembre contro la Roma all'Olimpico.

Napoli Como pronostico, i precedenti

Confronto numero 36 tra le due squadre con il bilancio nettamente in favore dei partenopei, vincenti in 21 occasioni contro le 6 dei lariani. Sono 8 i pareggi. Limitandoci alle sfide giocate a Napoli spiccano due vittorie lariane in Serie B, nel 2002 e nel 2004 mentre il precedente più recente è terminato 0-0 a novembre. Ultimo successo del Napoli nell'ottobre 2024 per 3-1. In Coppa Italia ci sono due precedenti, tra cui uno giocato al "Maradona", all'epoca semplicemente "San Paolo": 1-1 nell'agosto 1999 in una partita valida per la fase a gironi.

Pronostico marcatore Napoli-Como

Tra i possibili protagonisti di Napoli-Como spicca. Arma della disperazione di Antonio Conte a seguito del numero impressionante di infortunati, il trequartista di Frattaminore si è giocato come meglio non poteva le sue carte e nelle ultime tre partite giocate è sempre entrato nelle marcature, segnando due reti e procurandosi il rigore decisivo a "Marassi" contro il Genoa. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Napoli-Como in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 10 febbraio alle 21 allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli. La partita sarà visibile in chiaro su Italia 1, in streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Mediaset Infinity o direttamente su browser sul sito ufficiale di Sport Mediaset.

