TMW News Inter rullo compressore. Juve, il problema è sempre il gol.

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sull'Inter che continua la sua marcia in testa alla classifica, il netto successo di ieri sul Sassuolo è una chiara prova di forza della formazione di Chivu. Focus pure sulla Juve che ieri ha riacciuffato in extremis il pareggio contro la Lazio. Ne parliamo con Massimo Storgato, ex difensore di Juve e Lazio con cui ci soffermiamo poi anche sulla crisi del Bologna e sulla lotta salvezza.

Spalletti e la corsa Champions

"E' maggiore la soddisfazione per questo pari - ha detto il tecnico della Juventus - perché reagire dentro una partita con queste difficoltà mi rende orgoglioso dei ragazzi e del lavoro fatto fino a qui. Se manca un'alternativa in attacco? Ancora... Arriveremo in fondo al campionato e continuerete a dirmi che non vinciamo le partite perché manca il centravanti. Oramai si è capito tutti, facciamola diversa questa domanda. Io vado a vincere e a perdere le partite con i calciatori che ho, non con quelli che non ho. Se era rigore su Cabal non lo so, per me l'arbitro è uno di quelli bravi, di quelli forti, che ha tenuto alto il livello del fallo. A me è piaciuto il direttore di gara".

Clicca sotto per guardare il TMW News