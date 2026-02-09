Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Roma Cagliari

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:00
di Lorenzo Zoppi

La Roma di Gian Piero Gasperini riprende la corsa alla Champions e dopo aver ottenuto la miseria di un punto in due partite, ha l'obbligo di vincere davanti al proprio pubblico. Trova di fronte una delle squadre più in forma del campionato, il Cagliari che ha battuto in sequenza Juventus, Fiorentina e Verona. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Cagliari, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Cagliari.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Cagliari: 2-1
vincitu9.00info
netwin9.00info
williamhill8.40info
eurobet9.00info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Quote risultato esatto Roma Cagliari, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Roma-Cagliari più giocato online. Si tratta della vittoria dei giallorossi per 1-0. Un esito che trova diverse conferme nei numeri e nel momento delle due squadre.
Proprio l'1-0 è il risultato più frequente in questa stagione per la Roma, che ha vinto così in cinque occasioni. Mile Svilar è fra i portieri meno battuti del torneo e ha mantenuto la porta inviolata in 10 occasioni. Le prestazioni recenti del Cagliari hanno messo in mostra una difesa ermetica, che ha subito solamente un gol nelle ultime tre partite.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Cagliari: 1-0
starvegas5.80info
betflag5.75info
snai5.75info
admiralbet5.80info
Quote risultato esatto Roma-Cagliari, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Roma-Cagliari è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara in cui la Roma sarà protagonista, considerando i precedenti: le ultime dieci partite giocate all'Olimpico hanno visto i giallorossi vincere e mantenere la porta inviolata in 8 occasioni. In questo caso, è ritenuta probabile la combinazione 1-1/2-1/1-2/2-2.

Roma-Cagliari quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
sisal2.75info
betsson2.96info
lottomatica3.25info
marathonbet2.97info
