Quote risultato esatto Roma Cagliari

La Roma di Gian Piero Gasperini riprende la corsa alla Champions e dopo aver ottenuto la miseria di un punto in due partite, ha l'obbligo di vincere davanti al proprio pubblico. Trova di fronte una delle squadre più in forma del campionato, il Cagliari che ha battuto in sequenza Juventus, Fiorentina e Verona. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Roma-Cagliari, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Roma-Cagliari.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Cagliari: 2-1 9.00 info 9.00 info 8.40 info 9.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info

Quote risultato esatto Roma Cagliari, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta della vittoria dei giallorossi per. Un esito che trova diverse conferme nei numeri e nel momento delle due squadre.Proprio l'1-0 è il risultato più frequente in questa stagione per la Roma, che ha vinto così in cinque occasioni. Mile Svilar è fra i portieri meno battuti del torneo e ha mantenuto la porta inviolata in 10 occasioni. Le prestazioni recenti del Cagliari hanno messo in mostra una difesa ermetica, che ha subito solamente un gol nelle ultime tre partite.

Consiglio TMW risultato esatto Roma-Cagliari: 1-0 5.80 info 5.75 info 5.75 info 5.80 info

Quote risultato esatto Roma-Cagliari, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara in cui la Roma sarà protagonista, considerando i precedenti: le ultime dieci partite giocate all'Olimpico hanno visto i giallorossi vincere e mantenere la porta inviolata in 8 occasioni. In questo caso, è ritenuta probabile la combinazione 1-1/2-1/1-2/2-2.

Roma-Cagliari quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.75 info 2.96 info 3.25 info 2.97 info

