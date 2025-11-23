Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Il lunedì di Serie A inizia con la sfida delle 18:30 tra Torino e Como. Pronostico leggermente a favore degli ospiti, ma a sfidarsi saranno due squadre in salute, pronte a regalare spettacolo.
Pronostico Torino-Como
Il Torino arriva da sei risultati utili consecutivi, con quattro pareggi (tra cui Juventus, Lazio e Bologna) e due vittorie. La formazione di Baroni ha incassato 16 gol nelle prime 11 giornate, un dato ancora alto, ma le recenti prestazioni difensive indicano un netto miglioramento: solo 3 reti subite nelle ultime 5 uscite. Dall'altra parte un Como che non sta tradendo le alte aspettative, con una sola sconfitta finora, arrivata alla seconda giornata contro il Bologna. Gli ultimi turni hanno portato qualche pareggio di troppo - tre 0-0 nelle ultime cinque gare - ma il rendimento resta più che positivo: dopo 11 giornate i lariani sono settimi, a un solo punto dalla zona Europa. E nelle quote Torino-Como, l'esito X è offerto a:
Pronostico Torino-Como: X
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Torino Como pronostico, i precedenti
I precedenti tra Torino e Como raccontano di una sfida storicamente favorevole ai granata: nei 38 confronti ufficiali il bilancio parla di 21 vittorie del Toro, 10 pareggi e 7 successi lariani. Nella scorsa stagione le due squadre sono tornate a incrociarsi dopo oltre vent'anni, dividendosi equamente la posta. All'andata a Torino, fu la squadra granata a imporsi 1-0 grazie al gol di Njie; al ritorno, invece, il Como si prese la rivincita con un altro 1-0 firmato da Douvikas.
Pronostico marcatore Torino-Como
Tra i possibili protagonisti della sfida potrebbe esserci Che Adams, chiamato a guidare l'attacco granata insieme a Ngonge dopo l'infortunio di Simeone durante la sosta. L'attaccante scozzese arriva con entusiasmo, forte della recente qualificazione al Mondiale con la sua nazionale, e del gol segnato nell'ultima gara casalinga - il 2-2 contro il Pisa - che rappresenta la sua seconda rete in campionato. Ora, con più spazio a disposizione e le chiavi dell'attacco affidate a lui, Adams avrà l'occasione ideale per mettersi definitivamente in mostra, anche in ottica di un eventuale rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2027. E nelle scommesse Torino-Como, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Torino-Como: ADAMS SEGNA
Dove vedere Torino-Como in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Torino-Como è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 24 novembre alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
Altre notizie Pronostici