Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare

Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentareTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:30Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Il lunedì di Serie A inizia con la sfida delle 18:30 tra Torino e Como. Pronostico leggermente a favore degli ospiti, ma a sfidarsi saranno due squadre in salute, pronte a regalare spettacolo.

Pronostico Torino-Como quote


Il Torino arriva da sei risultati utili consecutivi, con quattro pareggi (tra cui Juventus, Lazio e Bologna) e due vittorie. La formazione di Baroni ha incassato 16 gol nelle prime 11 giornate, un dato ancora alto, ma le recenti prestazioni difensive indicano un netto miglioramento: solo 3 reti subite nelle ultime 5 uscite. Dall'altra parte un Como che non sta tradendo le alte aspettative, con una sola sconfitta finora, arrivata alla seconda giornata contro il Bologna. Gli ultimi turni hanno portato qualche pareggio di troppo - tre 0-0 nelle ultime cinque gare - ma il rendimento resta più che positivo: dopo 11 giornate i lariani sono settimi, a un solo punto dalla zona Europa. E nelle quote Torino-Como, l'esito X è offerto a:

Pronostico Torino-Como: X
eurobet3.15info
starcasino3.15info
bet3653.25info
vincitu3.20info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
eurobetfino a 1.042 euro, col 100% della prima ricaricainfo
starcasinofino al 10 euro, senza deposito con SPIDinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Torino Como pronostico, i precedenti


I precedenti tra Torino e Como raccontano di una sfida storicamente favorevole ai granata: nei 38 confronti ufficiali il bilancio parla di 21 vittorie del Toro, 10 pareggi e 7 successi lariani. Nella scorsa stagione le due squadre sono tornate a incrociarsi dopo oltre vent'anni, dividendosi equamente la posta. All'andata a Torino, fu la squadra granata a imporsi 1-0 grazie al gol di Njie; al ritorno, invece, il Como si prese la rivincita con un altro 1-0 firmato da Douvikas.

Pronostico marcatore Torino-Como


Tra i possibili protagonisti della sfida potrebbe esserci Che Adams, chiamato a guidare l'attacco granata insieme a Ngonge dopo l'infortunio di Simeone durante la sosta. L'attaccante scozzese arriva con entusiasmo, forte della recente qualificazione al Mondiale con la sua nazionale, e del gol segnato nell'ultima gara casalinga - il 2-2 contro il Pisa - che rappresenta la sua seconda rete in campionato. Ora, con più spazio a disposizione e le chiavi dell'attacco affidate a lui, Adams avrà l'occasione ideale per mettersi definitivamente in mostra, anche in ottica di un eventuale rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2027. E nelle scommesse Torino-Como, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Torino-Como: ADAMS SEGNA
williamhill4.30info
admiralbet4.10info
netbet4.50info
snai4.00info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Torino-Como in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Torino-Como è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 24 novembre alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Torino, Baroni: "Il Como è già una grande squadra, sono andati oltre l'obiettivo... Torino, Baroni: "Il Como è già una grande squadra, sono andati oltre l'obiettivo iniziale"
Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per... Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
Torino, come sostituire Simeone? Baroni: "Da Ngonge ad Aboukhlal, le possibili soluzioni"... Torino, come sostituire Simeone? Baroni: "Da Ngonge ad Aboukhlal, le possibili soluzioni"
Altre notizie Pronostici
Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Quote risultato esatto Inter Milan Quote risultato esatto Inter Milan
Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro Pronostico Inter-Milan, il derby che può valere la vetta infiamma San Siro
Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta... Pronostico Lazio-Lecce: Sarri cerca continuità, ma occhio ai salentini in trasferta
Pronostico Cremonese-Roma, allo Zini arriva la capolista Pronostico Cremonese-Roma, allo Zini arriva la capolista
Pronostico Verona-Parma, la corsa salvezza passa dal Bentegodi Pronostico Verona-Parma, la corsa salvezza passa dal Bentegodi
Quote risultato esatto Napoli Atalanta Quote risultato esatto Napoli Atalanta
Quote risultato esatto Fiorentina Juventus Quote risultato esatto Fiorentina Juventus