Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare

Il lunedì di Serie A inizia con la sfida delle 18:30 tra Torino e Como. Pronostico leggermente a favore degli ospiti, ma a sfidarsi saranno due squadre in salute, pronte a regalare spettacolo.

Pronostico Torino-Como quote

Ilarriva da sei risultati utili consecutivi, con quattro pareggi (tra cui Juventus, Lazio e Bologna) e due vittorie. La formazione di Baroni ha incassato 16 gol nelle prime 11 giornate, un dato ancora alto, ma le recenti prestazioni difensive indicano un netto miglioramento: solo 3 reti subite nelle ultime 5 uscite. Dall'altra parte unche non sta tradendo le alte aspettative, con una sola sconfitta finora, arrivata alla seconda giornata contro il Bologna. Gli ultimi turni hanno portato qualche pareggio di troppo - tre 0-0 nelle ultime cinque gare - ma il rendimento resta più che positivo: dopo 11 giornate i lariani sono settimi, a un solo punto dalla zona Europa. E nelle, l'esito X è offerto a:

Torino Como pronostico, i precedenti

I precedenti tra Torino e Como raccontano di una sfida: nei 38 confronti ufficiali il bilancio parla di 21 vittorie del Toro, 10 pareggi e 7 successi lariani. Nella scorsa stagione le due squadre sono tornate a incrociarsi dopo oltre vent'anni, dividendosi equamente la posta. All'andata a Torino, fu la squadra granata a imporsi 1-0 grazie al gol di Njie; al ritorno, invece, il Como si prese la rivincita con un altro 1-0 firmato da Douvikas.

Pronostico marcatore Torino-Como

Tra i possibili protagonisti della sfida potrebbe esserci, chiamato a guidare l'attacco granata insieme a Ngonge dopo l'infortunio di Simeone durante la sosta. L'attaccante scozzese arriva con entusiasmo, forte della recente qualificazione al Mondiale con la sua nazionale, e del gol segnato nell'ultima gara casalinga - il 2-2 contro il Pisa - che rappresenta la sua seconda rete in campionato. Ora, con più spazio a disposizione e le chiavi dell'attacco affidate a lui, Adams avrà l'occasione ideale per mettersi definitivamente in mostra, anche in ottica di un eventuale rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2027. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Torino-Como in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca lunedì 24 novembre alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino di Torino. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

