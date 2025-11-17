Torino, per l'Europa servono due puntelli dal mercato: un centrale e un esterno sinistro

Il Torino a caccia di puntelli sul mercato per aiutare Baroni nella trasformazione degli ultimi mesi: in estate era stato costruito per giocare con il 4-2-3-1, a metà agosto sono state fatte delle variazioni per passare al 4-3-3, ma Baroni ha ora trovato i giusti equilibri con il 3-5-2, modulo che sembra penalizzare alcuni giocatori, come i vari esterni d’attacco.

Per prima cosa serve un quinto difensore centrale e, come abbiamo raccontato anche negli scorsi giorni, Vagnati sta seguendo diversi profili: in Italia piace Andrea Giorgini della Juve Stabia. All’estero continua a essere seguito Steve Kapuadi del Legia Varsavia. Si valuta anche il giovane Lucas Quintana del Cerro Porteno, su cui il Torino andrà in caso di partenza di Adam Masina, evidenzia Tuttosport.

Non basterà però l’innesto di un difensore centrale per completare un Torino che vuole continuare a giocare con il 3-5-2 e puntare all’Europa. Sulla fascia sinistra, non potendo contare sull’apporto di Niels Nkounkou (fermatosi a causa di un problema muscolare e tornato tra i convocati solamente nel derby, restando però seduto in panchina tutto il tempo), Baroni ha più volte proposto Valentino Lazaro sull’out di sinistra, anche perché a destra Marcus Pedersen sta dando garanzie. L'obiettivo di Vagnati dunque è andare a pescare sul mercato un esterno mancino che si senta a suo agio nel giocare 'a tutta fascia'.