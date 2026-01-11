Pisa, l'onestà di Scuffet: "Se facciamo gli stessi punti dell'andata non ci salviamo"

Simone Scuffet, portiere del Pisa, ha commentato ai microfoni di DAZN il pari per 2-2 sul campo dell’Udinese: “In settimana abbiamo parlato tra noi per unire ancora di più il gruppo e andare tutti verso l’obiettivo. A volte ci è mancato il voler rimanere aggrappati al risultato fino alla fine come ci è successo oggi. C’è anche rammarico, perché potevamo vincere, ma alla fine è un pari giusto e siamo contenti”.

Partita speciale per lei qui a Udine. Come ha vissuto questi 90 minuti?

“Bello tornare a giocare, le cose erano chiare e Semper ha avuto sempre più minuti. Sapevo che avrei giocato, so che senza continuità qualcosa perdi ma volevo farmi trovare pronto ora che c’è l’occasione”.

Cosa vi servirà nel girone di ritorno per salvarvi?

“Se facciamo gli stessi punti dell’andata non ce la facciamo, non so dire quanti ne servono in più. Però come oggi, con intelligenza e senza finali thriller”.