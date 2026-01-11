Pontedera doppio innesto dal mercato: in arrivo Minotti e Kandje Mbambi per la difesa
Il Pontedera accelera sul mercato invernale e guarda con decisione al reparto arretrato. La dirigenza granata è infatti al lavoro per chiudere due operazioni in entrata, entrambe orientate su profili giovani e di prospettiva.
Secondo quanto riportato da La Nazione, nel mirino c’è Gabriele Minotti, difensore classe 2003 di proprietà del Milan Futuro, seguito per rinforzare la linea difensiva con un elemento già abituato al calcio professionistico. In parallelo il club toscano sta definendo anche l’arrivo di Jeremy Kandje Mbambi, classe 2008 del Pisa, attualmente protagonista nel campionato Primavera.
