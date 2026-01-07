Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Lazio Fiorentina

Quote risultato esatto Lazio Fiorentina
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:15Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La Lazio ospita la Fiorentina all'Olimpico per l'ultima sfida del girone d'andata. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Fiorentina, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Fiorentina.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Fiorentina: 1-1
vincitu5.70info
williamhill5.20info
eurobet5.50info
netbet5.70info
Quote risultato esatto Lazio-Fiorentina, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lazio-Fiorentina più giocato online: si tratta della vittoria dei biancocelesti per 1-0. Una scelta che trova diverse spiegazioni nel momento delle due squadre.

La Fiorentina, infatti, ha mostrato spesso una certa discontinuità: dopo la vittoria in casa contro l'Udinese, che sembrava poter segnare una svolta, è arrivata subito la sconfitta a Parma. Una situazione che potrebbe ripetersi anche dopo il successo nell'ultima gara contro la Cremonese. Allo stesso tempo, il lavoro di Sarri e la capacità dei biancocelesti di reagire nelle difficoltà, fanno pensare che i biancocelesti possano trovare le energie giuste per spuntarla, magari di misura.

Pronostico risultato esatto Lazio-Fiorentina: 1-0
admiralbet7.50info
betflag7.20info
bet3657.50info
netwin7.50info
Quote risultato esatto Lazio-Fiorentina, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Lazio-Fiorentina è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, il risultato più scelto dagli scommettitori va nella direzione di una partita molto chiusa ed equilibrata, in cui appare complicato immaginare una delle due squadre prendere il largo o imporsi con ampio margine.

Lazio-Fiorentina quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
betsson2.22info
planetwin3652.38info
sisal2.38info
bwin2.25info
