Quote risultato esatto Lazio Fiorentina

La Lazio ospita la Fiorentina all'Olimpico per l'ultima sfida del girone d'andata. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lazio-Fiorentina, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lazio-Fiorentina.

Consiglio TMW risultato esatto Lazio-Fiorentina: 1-1 5.70 info 5.20 info 5.50 info 5.70 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info fino a 1.000 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lazio-Fiorentina, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria dei biancocelesti per. Una scelta che trova diverse spiegazioni nel momento delle due squadre.

La Fiorentina, infatti, ha mostrato spesso una certa discontinuità: dopo la vittoria in casa contro l'Udinese, che sembrava poter segnare una svolta, è arrivata subito la sconfitta a Parma. Una situazione che potrebbe ripetersi anche dopo il successo nell'ultima gara contro la Cremonese. Allo stesso tempo, il lavoro di Sarri e la capacità dei biancocelesti di reagire nelle difficoltà, fanno pensare che i biancocelesti possano trovare le energie giuste per spuntarla, magari di misura.

Pronostico risultato esatto Lazio-Fiorentina: 1-0 7.50 info 7.20 info 7.50 info 7.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lazio-Fiorentina, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, il risultato più scelto dagli scommettitori va nella direzione di una partita molto chiusa ed equilibrata, in cui appare complicato immaginare una delle due squadre prendere il largo o imporsi con ampio margine.

Lazio-Fiorentina quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.22 info 2.38 info 2.38 info 2.25 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su: