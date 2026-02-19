Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pronostico Sassuolo-Verona, ai gialloblù serve una svolta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Si alza il sipario sulla 26esima giornata di Serie A: venerdì alle 20:45 il Sassuolo ospita l'Hellas Verona in un anticipo che promette intensità e punti pesanti.

Pronostico Sassuolo-Verona quote


Il Sassuolo arriva in un buon momento di forma: tre vittorie nelle ultime quattro partite testimoniano la ritrovata brillantezza della squadra di Fabio Grosso, simile a quella mostrata all'inizio della stagione. A preoccupare, però, resta il rendimento casalingo, con tre sconfitte nelle ultime cinque gare e 10 gol subiti. Situazione ben diversa per l'Hellas Verona, ultimo in classifica con la seconda peggior difesa del campionato: nelle ultime quattro partite i gialloblù hanno raccolto solo un pareggio e tre sconfitte; in trasferta il trend è altrettanto negativo, con due ko pesanti contro dirette concorrenti per la salvezza come Cagliari e Parma. E nelle quote Sassuolo-Verona, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

Pronostico Sassuolo-Verona: OVER 0,5
Sassuolo Verona pronostico, i precedenti


Sono 27 i precedenti complessivi tra Sassuolo e Hellas Verona, con un bilancio che sorride ai neroverdi: 14 vittorie contro le 10 degli scaligeri e 3 pareggi. L'ultimo incrocio, nella gara d'andata, si è chiuso sullo 0-1 per il Sassuolo grazie alla rete decisiva di Andrea Pinamonti. Al Mapei Stadium il Verona ha perso tre degli ultimi quattro confronti diretti, ma il dato più significativo riguarda i gol: dalla stagione 2019/2020 le sfide tra le due squadre fanno registrare gli esiti GOAL e OVER 2.5, confermando una tradizione di partite spettacolari e ricche di emozioni.

Pronostico marcatore Sassuolo-Verona


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Sassuolo e Hellas Verona potrebbe esserci Domenico Berardi. L'attaccante italiano ha segnato due reti nelle ultime due sfide contro il Verona e nell'anticipo di venerdì cercherà di incrementare ulteriormente il suo bottino personale. Nonostante abbia saltato più di dieci gare per infortunio dall'inizio della stagione, Berardi resta il capocannoniere del Sassuolo con cinque reti all'attivo (al pari di Pinamonti), pronto a guidare i neroverdi verso una nuova prestazione decisiva. E nelle scommesse Sassuolo-Verona, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Sassuolo-Verona: BERARDI SEGNA
Dove vedere Sassuolo-Verona in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Sassuolo-Verona è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 20 febbraio alle 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

