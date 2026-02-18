Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa

Si alza il sipario sui playoff di andata di Europa League: giovedì alle 18:45 il Brann riceve il Bologna al Brann Stadion di Bergen. Una sfida che apre il doppio confronto europeo, con i norvegesi spinti dal fattore campo e i rossoblù a caccia di un risultato pesante in trasferta.

Pronostico Brann-Bologna quote

Ilarriva all'appuntamento dopo una qualificazione conquistata in extremis, grazie al 24° posto, l'ultimo utile per accedere ai playoff di Europa League. Il momento, però, non è dei più brillanti: due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare, con 8 gol subiti e appena 3 segnati, numeri che evidenziano una fragilità difensiva emersa anche in casa. Di tutt'altro tenore il percorso recente del, che ha chiuso la prima fase in netta crescita: tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite e qualificazione diretta sfumata per un solo punto. I rossoblù, inoltre, hanno mostrato grande solidità lontano dal proprio stadio, con tre successi in quattro trasferte, 7 reti all'attivo e appena 3 incassate. E nelle, l'esito UNDER 2,5 è offerto a:

Pronostico Brann-Bologna: UNDER 2,5 1.65 info 1.70 info 1.67 info 1.70 info

Brann Bologna pronostico, i precedenti

Quello del Brann Stadion sarà soltanto il secondo incrocio assoluto tra Brann e Bologna. L'unico precedente risale infatti alla fase a gironi di questa edizione di UEFA Europa League, quando al Dall'Ara la sfida si chiuse sullo 0-0. Da ricordare però come i rossoblù abbiano giocato per oltre 80 minuti in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Lykogiannis. Più in generale, il Bologna ha disputato una sola gara in Norvegia nella sua storia europea: nel 1967 contro il Lyn 1896, anche in quel caso con un pareggio a reti bianche.

Pronostico marcatore Brann-Bologna

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Brann e Bologna spicca il nome di. L'attaccante inglese, partita dopo partita, si è ritagliato un ruolo sempre più centrale nelle rotazioni di Vincenzo Italiano, diventando una pedina preziosa nello scacchiere rossoblù. L'ex OM ha già messo a segno due reti nelle ultime due gare europee, confermando la sua capacità di esaltarsi nelle notti che contano. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Brann-Bologna: ROWE SEGNA 4.00 info 3.75 info 4.00 info 3.85 info

Dove vedere Brann-Bologna in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 19 febbraio alle 18:45 al Brann Stadion di Bergen. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

