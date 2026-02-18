Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover

Atmosfera europea a Bialystok, dove l'andata dei playoff di Conference League mette di fronte Jagiellonia e Fiorentina.

Pronostico Jagiellonia-Fiorentina quote

Ilarriva all'appuntamento europeo con numeri contrastanti ma incoraggianti sul piano della solidità: una sola vittoria nelle ultime cinque gare europee, ma anche una sola sconfitta e appena quattro reti incassate nelle sei partite complessive del torneo. Un equilibrio che si rafforza tra le mura amiche, dove i polacchi hanno vinto sette delle ultime nove partite disputate. Momento più complicato invece per la, scivolata al 15° posto dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare e costretta a passare dai playoff per inseguire gli ottavi. La squadra di Paolo Vanoli, però, è reduce da un convincente successo in trasferta in Serie A e punta a dare subito un segnale per indirizzare la qualificazione. E nelle, l'esito X2 è offerto a:

Pronostico Jagiellonia-Fiorentina: X2 1.35 info 1.30 info 1.33 info 1.36 info

Jagiellonia Fiorentina pronostico, i precedenti

Quella della Chorten Arena sarà una sfida senza precedenti: Fiorentina e Jagiellonia non si sono mai affrontate prima d'ora e per i polacchi sarà addirittura il primo incrocio in assoluto contro una formazione italiana. I viola, invece, vantano una discreta tradizione contro club polacchi: otto confronti complessivi con cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte, senza mai perdere in trasferta in Polonia. Un dato che aggiunge fiducia alla squadra toscana in vista di un debutto assoluto tutto da scrivere.

Pronostico marcatore Jagiellonia-Fiorentina

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Jagiellonia e Fiorentina potrebbe esserci. Le scelte di Paolo Vanoli per la trasferta polacca, con diversi big esclusi e spazio a giovani e seconde linee, aprono scenari chiari in attacco: complice l'assenza di Moise Kean, rimasto a Firenze, sarà proprio Piccoli a guidare il reparto offensivo. Per l'ex Cagliari sarà un'occasione importante, anche alla luce del precedente centro europeo contro il Sigma Olomouc: un gol che il centravanti proverà a ripetere nella delicata notte di Bialystok. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Jagiellonia-Fiorentina: PICCOLI SEGNA 3.15 info 3.15 info 3.05 info 3.10 info

Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 19 febbraio alle 21:00 alla Chorten Arena di Bialystok. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

