Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
TUTTO mercato WEB
Atmosfera europea a Bialystok, dove l'andata dei playoff di Conference League mette di fronte Jagiellonia e Fiorentina.
Pronostico Jagiellonia-Fiorentina quote
Il Jagiellonia arriva all'appuntamento europeo con numeri contrastanti ma incoraggianti sul piano della solidità: una sola vittoria nelle ultime cinque gare europee, ma anche una sola sconfitta e appena quattro reti incassate nelle sei partite complessive del torneo. Un equilibrio che si rafforza tra le mura amiche, dove i polacchi hanno vinto sette delle ultime nove partite disputate. Momento più complicato invece per la Fiorentina, scivolata al 15° posto dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare e costretta a passare dai playoff per inseguire gli ottavi. La squadra di Paolo Vanoli, però, è reduce da un convincente successo in trasferta in Serie A e punta a dare subito un segnale per indirizzare la qualificazione. E nelle quote Jagiellonia-Fiorentina, l'esito X2 è offerto a:
Pronostico Jagiellonia-Fiorentina: X2
|1.35
|info
|1.30
|info
|1.33
|info
|1.36
|info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
|info
|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
|info
|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
|info
|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Jagiellonia Fiorentina pronostico, i precedenti
Quella della Chorten Arena sarà una sfida senza precedenti: Fiorentina e Jagiellonia non si sono mai affrontate prima d'ora e per i polacchi sarà addirittura il primo incrocio in assoluto contro una formazione italiana. I viola, invece, vantano una discreta tradizione contro club polacchi: otto confronti complessivi con cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte, senza mai perdere in trasferta in Polonia. Un dato che aggiunge fiducia alla squadra toscana in vista di un debutto assoluto tutto da scrivere.
Pronostico marcatore Jagiellonia-Fiorentina
Tra i possibili protagonisti della sfida tra Jagiellonia e Fiorentina potrebbe esserci Roberto Piccoli. Le scelte di Paolo Vanoli per la trasferta polacca, con diversi big esclusi e spazio a giovani e seconde linee, aprono scenari chiari in attacco: complice l'assenza di Moise Kean, rimasto a Firenze, sarà proprio Piccoli a guidare il reparto offensivo. Per l'ex Cagliari sarà un'occasione importante, anche alla luce del precedente centro europeo contro il Sigma Olomouc: un gol che il centravanti proverà a ripetere nella delicata notte di Bialystok. E nelle scommesse Jagiellonia-Fiorentina, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Scommesse marcatore Jagiellonia-Fiorentina: PICCOLI SEGNA
|3.15
|info
|3.15
|info
|3.05
|info
|3.10
|info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Jagiellonia-Fiorentina è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 19 febbraio alle 21:00 alla Chorten Arena di Bialystok. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online
Altre notizie Pronostici