Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover

Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnoverTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 21:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Atmosfera europea a Bialystok, dove l'andata dei playoff di Conference League mette di fronte Jagiellonia e Fiorentina.

Pronostico Jagiellonia-Fiorentina quote


Il Jagiellonia arriva all'appuntamento europeo con numeri contrastanti ma incoraggianti sul piano della solidità: una sola vittoria nelle ultime cinque gare europee, ma anche una sola sconfitta e appena quattro reti incassate nelle sei partite complessive del torneo. Un equilibrio che si rafforza tra le mura amiche, dove i polacchi hanno vinto sette delle ultime nove partite disputate. Momento più complicato invece per la Fiorentina, scivolata al 15° posto dopo tre sconfitte nelle ultime quattro gare e costretta a passare dai playoff per inseguire gli ottavi. La squadra di Paolo Vanoli, però, è reduce da un convincente successo in trasferta in Serie A e punta a dare subito un segnale per indirizzare la qualificazione. E nelle quote Jagiellonia-Fiorentina, l'esito X2 è offerto a:

Pronostico Jagiellonia-Fiorentina: X2
snai1.35info
bet3651.30info
netbet1.33info
admiralbet1.36info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
netbetfino a 1.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
admiralbetfino a 7.000 euro, con 2.000€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Jagiellonia Fiorentina pronostico, i precedenti


Quella della Chorten Arena sarà una sfida senza precedenti: Fiorentina e Jagiellonia non si sono mai affrontate prima d'ora e per i polacchi sarà addirittura il primo incrocio in assoluto contro una formazione italiana. I viola, invece, vantano una discreta tradizione contro club polacchi: otto confronti complessivi con cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte, senza mai perdere in trasferta in Polonia. Un dato che aggiunge fiducia alla squadra toscana in vista di un debutto assoluto tutto da scrivere.

Pronostico marcatore Jagiellonia-Fiorentina


Tra i possibili protagonisti della sfida tra Jagiellonia e Fiorentina potrebbe esserci Roberto Piccoli. Le scelte di Paolo Vanoli per la trasferta polacca, con diversi big esclusi e spazio a giovani e seconde linee, aprono scenari chiari in attacco: complice l'assenza di Moise Kean, rimasto a Firenze, sarà proprio Piccoli a guidare il reparto offensivo. Per l'ex Cagliari sarà un'occasione importante, anche alla luce del precedente centro europeo contro il Sigma Olomouc: un gol che il centravanti proverà a ripetere nella delicata notte di Bialystok. E nelle scommesse Jagiellonia-Fiorentina, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Jagiellonia-Fiorentina: PICCOLI SEGNA
williamhill3.15info
vincitu3.15info
netwin3.05info
betflag3.10info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Jagiellonia-Fiorentina è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 19 febbraio alle 21:00 alla Chorten Arena di Bialystok. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Vigilia di Conference per la Fiorentina, Vanoli in Polonia senza De Gea e Solomon:... Vigilia di Conference per la Fiorentina, Vanoli in Polonia senza De Gea e Solomon: il motivo
Fiorentina, ecco gli orari del playoff di Conference League contro lo Jagiellonia... Fiorentina, ecco gli orari del playoff di Conference League contro lo Jagiellonia Białystok
Conference League, Fiorentina ai playoff: quando e contro chi giocheranno i viola... Conference League, Fiorentina ai playoff: quando e contro chi giocheranno i viola
Altre notizie Pronostici
Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover... Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo... Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Quote risultato esatto Galatasaray Juventus Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione... Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013 Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013
Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza Pronostico Cagliari-Lecce, all’Unipol Domus punti pesanti per la salvezza