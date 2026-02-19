Fiorentina, Paratici: "Momento delicato, dobbiamo dividere l'Europa dal campionato"

Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della gara d'andata dei Playoff di Conference League contro lo Jagiellonia: "Viviamo un momento delicato, ma dobbiamo dividere l'Europa dal campionato. Giochiamo ogni partita per ottenere il massimo. Stasera diamo un grande segnale di esempio e di stimolo per il settore giovanile: tredici calciatori presenti qui in Polonia escono dal nostro settore giovanile, giochiamo con nove italiani e quattro dei cinque giocatori del reparto difensivo si sono formati nel nostro club. I fatti danno l'esempio, ci sono speranza e la volontà di creare qualcosa di importante all'interno del club".

La Fiorentina sta costruendo di più rispetto alla prima parte di campionato...

"Cerchiamo di costruire una squadra funzionale a quello che l'allenatore vuole mettere in mostra. Si voleva passare da una difesa a tre a una a quattro, con giocatori di centrocampo che si inserissero ed esterni in grado di saltare l'uomo e dare qualità. Il pensiero è stato questo, solo in parte mio perché ero ancora al Tottenham: si è cercato di creare la miglior rosa possibile in base a ciò che il mister vuole mettere in pratica".

Al suo arrivo la Fiorentina era ultima in classifica: perché ha deciso di andare a Firenze?

"La mia è sembrata una scelta incosciente, ma invece è stata coraggiosa. Essere coraggiosi vuol dire avere la consapevolezza dei rischi che ne conseguono. Anche in una situazione di classifica difficile, ho pensato che la Fiorentina potesse avere le risorse per venirne fuori e per costruire qualcosa anche per il futuro. E' per questo che ho firmato un contratto molto lungo. Nella mia storia, sono sempre stato tanti anni nello stesso club: non sono un dirigente di passaggio".