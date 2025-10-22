Bologna, Niccolini: "Italiano sta reagendo agli antibiotici. C'è totale condivisione con lui"

Alla vigilia della gara valevole per la terza giornata della Uefa Europa League 2025-20026 tra Steaua Bucarest e Bologna, in programma giovedì 23 ottobre, alle ore 18.45, all'Arena Nationala, è intervenuto il vice tecnico felsineo Daniel Niccolini. L’allenatore rossoblù, che domani farà le veci di Vincenzo Italiano, ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni.

Quella di domani è una gara da non fallire?

"Sicuramente è una partita importante, perché la formula di questa competizione è come quella di un mini-campionato e dobbiamo cercare di fare punti da tutte le parti. Ci siamo preparati bene nonostante l'emergenza di mister Italiano: abbiamo un gruppo di ragazzi fantastico che si è calato benissimo in questa situazione. Abbiamo grande rispetto della Steaua Bucarest che ha una storia importante, ma noi siamo qui per cercare di fare la nostra partita e cercare di fare bene".

Come sta mister Vincenzo Italiano?

"Il mister sta un pochino meglio, sta reagendo agli antibiotici che gli stanno dando. Giorno per giorno vedremo come si evolverà la situazione".

Come si sente ad affrontare in prima persona una gara europea?

"Mi era successo già a Firenze, ma l'emozione c'è sempre. Il mio ruolo è ben specifico: io sono di supporto al mister, ma in una situazione di emergenza come questa sono contento di poter mostrare le mie qualità. Lavoriamo insieme da tanti anni e le mie idee sono pienamente condivise con lui. Ringrazio il gruppo perché si è messo subito a disposizione".

Quante volte ha sentito Italiano oggi al telefono?

"Ci siamo sentiti dopo l'allenamento. C'è totale condivisione di tutti gli aspetti sia di campo che fuori campo, ormai lavoriamo insieme da tanti anni e non c'è bisogno di sentirsi così spesso".

Quanto inciderà la partita di Firenze nelle scelte che farete?

"Siamo abituati a pensare partita per partita, quindi priorità all'Europa League e poi da venerdì prepareremo la trasferta di Firenze".

A che punto è l'adattamento di Rowe?

"Come tutti i giocatori che vengono da un campionato diverso c'è sempre un periodo di adattamento, ma comunque si è inserito bene con il gruppo. Se domani giocherà non ve lo so dire, lo decideremo domani con il mister".

Quale giocatore della Steaua temete di più?

"Penso che tutta la squadra sia da temere. È una formazione organizzata sebbene in campionato non stia vivendo un momento felice, ma si sa che l'Europa League è tutta un'altra storia. Ci aspettiamo una partita tosta e cercheremo di dare il massimo. A livello ambientale giocare qui non è semplice, ma abbiamo studiato tutta l'organizzazione della squadra e domani ci giocheremo tutte le nostre possibilità".