FCSB, Charalambous avverte il Bologna: "Momento duro, ma una big come noi sa come uscirne"

Elias Charalambous, tecnico dell'FCSB che domani affronterà il Bologna in Europa League, ha parlato a Sky Sport in vista del match, partendo dal momento di difficoltà che la squadra di Bucarest sta vivendo da inizio stagione:

"Stiamo passando un momento difficile ma questo fa parte del calcio. Lo scorso anno abbiamo fatto molto bene rendendo così felici i tifosi. Stiamo affrontando un brutto momento ma è normale che ci siano nel calcio, non si può essere sempre al top. Noi però siamo una big e da big dobbiamo trovare un modo per uscire da questo momento di crisi. La soluzione sta nel campo, cercando di vincere le partite".