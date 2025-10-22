Bologna, Skorupski: "Vorrei chiudere la carriera in rossoblù. Vinciamo per dare gioia al mister"

Alla vigilia della gara valevole per la terza giornata della Uefa Europa League 2025-20026 tra Steaua Bucarest e Bologna, in programma giovedì 23 ottobre, alle ore 18.45, all'Arena Nationala, è intervenuto Lukasz Skorupski. Il portiere rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni.

Con l'assenza di Vincenzo Italiano in panchina vi sentite più responsabilizzati?

"Sì, ci è già capitato purtroppo in passato di giocare senza il primo allenatore (Sinisa Mihajlović, ndr), non è una situazione facile per noi giocatori. Ci dispiace molto perché quando accadono queste cose significa che ci sono delle motivazioni serie dietro. Noi giocatori di maggiore esperienza abbiamo preso la situazione in mano e domani aiuteremo il gruppo. Ci fidiamo del nostro staff e domani abbiamo solo un obiettivo: vincere".

Dopo il rinnovo del contratto, si sente una bandiera rossoblù?

"Ormai sono a Bologna da tanti anni. Sono felice, la mia famiglia sta benissimo e mi piacerebbe chiudere la carriera qui. Non so quanti anni mi rimangono da giocare: ho firmato fino al 2027 ma non escludo che se giocherò bene la società possa prolungarmi il contratto ulteriormente. È una cosa bella che nel calcio ci siano ancora le bandiere e ci tengo ad esserne una rossoblù. Ci sono pochi giocatori che restano in una squadra per molti anni e mi piacerebbe molto essere uno di questi".

Quale giocatore della Steaua temete di più?

"Abbiamo studiato tutta la squadra. Giocheremo con rispetto e senza paura cercando di fare un regalo al mister che non è qui con noi".

Qual è stata la sua impressione sulla città di Bucarest?

"Non abbiamo avuto modo di visitarla perché siamo arrivati in ritardo a causa del traffico, tuttavia lo stadio mi ha colpito molto. Non vediamo l'ora di giocare qui".

A che punto è il Bologna nel suo percorso di crescita per tornare al livello di gioco dello scorso anno?

"Penso che stiamo tornando al nostro livello. In campionato lo abbiamo dimostrato contro il Cagliari vincendo su un campo difficile, ora dobbiamo dare continuità e trovare la prima vittoria in Europa League. Penso che sia arrivato il momento: dobbiamo rimanere umili e dimostrare con consapevolezza quanto valiamo".