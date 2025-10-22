Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna, Skorupski: "Vorrei chiudere la carriera in rossoblù. Vinciamo per dare gioia al mister"

Bologna, Skorupski: "Vorrei chiudere la carriera in rossoblù. Vinciamo per dare gioia al mister"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 19:38Serie A
Leonardo Nevischi

Alla vigilia della gara valevole per la terza giornata della Uefa Europa League 2025-20026 tra Steaua Bucarest e Bologna, in programma giovedì 23 ottobre, alle ore 18.45, all'Arena Nationala, è intervenuto Lukasz Skorupski. Il portiere rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni.

Con l'assenza di Vincenzo Italiano in panchina vi sentite più responsabilizzati?
"Sì, ci è già capitato purtroppo in passato di giocare senza il primo allenatore (Sinisa Mihajlović, ndr), non è una situazione facile per noi giocatori. Ci dispiace molto perché quando accadono queste cose significa che ci sono delle motivazioni serie dietro. Noi giocatori di maggiore esperienza abbiamo preso la situazione in mano e domani aiuteremo il gruppo. Ci fidiamo del nostro staff e domani abbiamo solo un obiettivo: vincere".

Dopo il rinnovo del contratto, si sente una bandiera rossoblù?
"Ormai sono a Bologna da tanti anni. Sono felice, la mia famiglia sta benissimo e mi piacerebbe chiudere la carriera qui. Non so quanti anni mi rimangono da giocare: ho firmato fino al 2027 ma non escludo che se giocherò bene la società possa prolungarmi il contratto ulteriormente. È una cosa bella che nel calcio ci siano ancora le bandiere e ci tengo ad esserne una rossoblù. Ci sono pochi giocatori che restano in una squadra per molti anni e mi piacerebbe molto essere uno di questi".

Quale giocatore della Steaua temete di più?
"Abbiamo studiato tutta la squadra. Giocheremo con rispetto e senza paura cercando di fare un regalo al mister che non è qui con noi".

Qual è stata la sua impressione sulla città di Bucarest?
"Non abbiamo avuto modo di visitarla perché siamo arrivati in ritardo a causa del traffico, tuttavia lo stadio mi ha colpito molto. Non vediamo l'ora di giocare qui".

A che punto è il Bologna nel suo percorso di crescita per tornare al livello di gioco dello scorso anno?
"Penso che stiamo tornando al nostro livello. In campionato lo abbiamo dimostrato contro il Cagliari vincendo su un campo difficile, ora dobbiamo dare continuità e trovare la prima vittoria in Europa League. Penso che sia arrivato il momento: dobbiamo rimanere umili e dimostrare con consapevolezza quanto valiamo".

Articoli correlati
Steaua Bucarest-Bologna, le probabili formazioni: torna Lucumì, Dallinga in vantaggio... Steaua Bucarest-Bologna, le probabili formazioni: torna Lucumì, Dallinga in vantaggio su Castro
Bologna, Niccolini: "Italiano sta reagendo agli antibiotici. C'è totale condivisione... Bologna, Niccolini: "Italiano sta reagendo agli antibiotici. C'è totale condivisione con lui"
Pronostico Steaua Bucarest-Bologna, rossoblù obbligati a vincere per rilanciarsi... Pronostico Steaua Bucarest-Bologna, rossoblù obbligati a vincere per rilanciarsi in Europa
Altre notizie Serie A
Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti" TMWJuve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti"
Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione... Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione
Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative
Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"... Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"
Udinese-Kristensen, prove di rinnovo: la situazione TMWUdinese-Kristensen, prove di rinnovo: la situazione
Juventus, Di Gregorio protagonista al "Bernabeu": tre parate per spegnere anche il... Juventus, Di Gregorio protagonista al "Bernabeu": tre parate per spegnere anche il mercato
Atalanta, bilancio dopo tre gare di Champions League. Il confronto dal 2019 ad oggi... Atalanta, bilancio dopo tre gare di Champions League. Il confronto dal 2019 ad oggi
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
2 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, una due giorni amara. Siamo ottavi
3 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
4 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 ottobre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine top news n.1 Di Gregorio e Gatti sono le belle notizie nella sconfitta della Juventus al Bernabeu
Immagine top news n.2 Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Immagine top news n.3 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine top news n.4 C'è un diktat di Allegri che a Milanello seguono tutti e che va oltre il calciomercato
Immagine top news n.5 Champions, Inter terza in classifica dopo 3 turni. Atalanta, Napoli e Juve in difficoltà
Immagine top news n.6 Juve, altra sconfitta e altra notte a secco. Tudor resta fiducioso e Chiellini lo conferma
Immagine top news n.7 Atalanta in bianco anche in Champions. Juric sconsolato: "Non riusciamo a segnare..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
Immagine news podcast n.3 Mateo Retegui smentisce tutti sul valore del campionato dell'Arabia Saudita
Immagine news podcast n.4 Perché il rinnovo di Pio Esposito con l'Inter non è un argomento di attualità
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 I motivi della frenata del Napoli di Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, Taldo: "Siamo alla ricerca di un'identità, ma Menechini resta al suo posto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, confronto interno dopo il crollo di Eindhoven: De Laurentiis e Conte allineati
Immagine news Serie A n.2 Juve, Gatti: "Giocare bene o male non importa, conta il succo. Ci mancano punti"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, Pioli compatta l’ambiente. Stasera in Conference grosso ricambio di formazione
Immagine news Serie A n.4 Openda e il peccato originale. Ma non va meglio a chi doveva essere al suo posto
Immagine news Serie A n.5 Krstovic non era un'opzione a luglio. Lo è diventata per mancanza di alternative
Immagine news Serie A n.6 Zazzaroni: "Juventus, quando di più non si può. Non meritava di perdere a Madrid"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Dagasso: "Con la Nazionale U21 ho ritrovato il Baldini di Pescara: stessa intensità"
Immagine news Serie B n.2 Il ritorno del 'Papu': Gomez scalda i motori dopo 2 anni di stop. E sogna la A col Padova
Immagine news Serie B n.3 Bari, Caserta resta in bilico: contro il Mantova un banco di prova che può essere decisivo
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia sotto amministrazione giudiziaria, Langella: "Pieno supporto, via i fornitori sospetti"
Immagine news Serie B n.5 Mirri: "Il Palermo per la prima volta sta costruendo le fondamenta di un futuro luminoso"
Immagine news Serie B n.6 Mantova, tegola Mantovani in difesa: lesione al polpaccio e 2025 terminato in anticipo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Campobasso, Gala: "Dobbiamo metterci in testa che siamo forti e che possiamo battere tutti"
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen ko con il Campobasso, Brambilla: "Mancata lucidità negli ultimi 20 metri"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo a Termi senza tifosi, Manzo: "Non è giusto penalizzare un'intera tifoseria"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, la situazione nei 3 gironi dopo i recuperi di Inter U23 e Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.5 Triestina, caccia al sostituto di Menta: avanza il nome del croato Krsevan Santini
Immagine news Serie C n.6 Pergolizzi: "Nel Girone C vedo tre big favorite. Ascoli-Samb? Prevedibili le restrizioni"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.2 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo centrato per l'Italia U17: Galli trascina le Azzurrine agli ottavi del Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Severini: "Europeo in Svizzera un punto di partenza. Vogliamo crescere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, Bonansea: "Se sarò al Mondiale non dipende da me. Ma mi sto lavorando tanto"
Immagine news Calcio femminile n.6 Lazio Women, i problemi nascono...dagli spogliatoio degli arbitri. Ancora una multa alle blucelesti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Meroni, la "farfalla granata" che riuscì ad incantare gli italiani Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?