Roma, Pisilli dopo l'intervallo: "Rientriamo nel secondo tempo come fatto nel primo"
Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match casalingo contro la Juventus.
Cosa vi ha detto Gasperini nell'intervallo?
"Di continuare così e che siamo stati bravi. Ci ha dato due/tre accorgimenti tattici e speriamo di entrare nel secondo tempo come siamo entrati nel primo".
