Allegri introduce il derby, Buffon fa un appello. A Parma c'è un nuovo portiere: le top news delle 13

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 13:00Serie A
Niccolò Righi

Il Parma sta seguendo con particolare attenzione la situazione di Pasquale Mazzocchi, difensore del Napoli. Negli scorsi mesi si era già parlato di un possibile trasferimento del difensore azzurri in gialloblù, ma poi il trasferimento non si era concluso, anche a causa di diversi club che si erano inseriti, dal Sassuolo al Cagliari, passando per il Pisa. Il suo agente, Marco Sommella, ha parlato della permanenza di Mazzocchi a Napoli nei mesi scorsi. "Con Pasquale è stato semplice, la sua permanenza è stata una scelta del mister e soprattutto di Manna di tenerlo. Oggi con la Champions sono state fatte delle valutazioni precise e si è deciso di andare sul sicuro. Pasquale ti dà affidabilità".

Il capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli Azzurri. Queste le sue parole sul sorteggio: "La possibile finale in trasferta? In partite così ogni aiuto conta e il pubblico dà una grandissima mano. E la paura attanaglia, non tifa giocare: ci vuole invece il giusto rispetto, tenendo ben presente che per arrivare alla finale bisogna passare per la semifinale... Serviranno autostima e convinzione Ma c’è altro. I ragazzi vogliono anche essere apprezzati, hanno bisogno d’affetto. Di entusiasmo. Loro danno disponibilità totale. Posso fare un appello? Vogliamo bene all’Italia. Tutti. Basta con questi stupidi paragoni con il passato che fanno sentire inadeguati quelli di oggi: con la Nazionale c'è sempre il gioco al massacro".

Adesso è ufficiale: Vicente Guaita è il nuovo portiere del Parma. Il calciatore spagnolo - fa sapere il club ducale attraverso una nota pubblicata sul proprio sito - ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno. Questo il comunicato: "Parma Calcio annuncia che Vicente Guaita Panadero, svincolato dal 1° luglio del 2025, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Il numero di maglia scelto è il 13.Nato nel 1987 a Torrent, comune della provincia di Valencia, cresce nelle giovanili del Valencia, con cui debutta il 2 ottobre del 2008 in Coppa UEFA. Nel club di Liga resta fino al 2014 prima di passare al Getafe (2014-2018). Nel 2018 lascia il campionato di massima divisione spagnola per giocare in Premier League con il Crystal Palace, dove rimane cinque stagioni collezionando 154 presenze. Nel 2023 torna in Spagna, firmando per il Celta Vigo".

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Milan, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A e in programma domani alle 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza". Queste le sue parole: "Domani partita snodo? No, Domani inizia il periodo che ci dovrà portare a marzo, quando ci sarà la sosta per la nazionale che spero vada ai Mondiali, in cui dovremo giocarcela per le posizioni finali. Al momento le partite sicure sono 20, se saremo bravi dovranno diventare 22". (QUI la conferenza completa).

