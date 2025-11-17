Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza

Pronostico Olanda-Lituania nettamente a favore dei padroni di casa. Gli Oranje vogliono chiudere i giochi e blindare il primo posto nel girone contro una Lituania ormai eliminata e ferma all'ultimo posto in classifica.

Pronostico Olanda-Lituania quote

Il pareggio ottenuto nell’ultimo turno contro la Polonia non ha permesso all'di chiudere aritmeticamente i conti. Tuttavia, a una giornata dalla fine, gli Oranje restano saldamente in vetta con tre punti di vantaggio e una differenza reti nettamente favorevole: un margine che potrebbe garantire la qualificazione diretta anche in caso di sconfitta nell'ultima gara. Di fronte ci sarà la, fanalino di coda del girone, capace finora di raccogliere soltanto tre pareggi e quattro sconfitte in sette partite, con un bottino di 6 gol segnati e 11 subiti. Una sfida che, sulla carta, pende dalla parte dell'Olanda, chiamata ora a completare l'opera. E nelle, l'esito OVER 2,5 è offerto a:

Pronostico Olanda-Lituania: OVER 2,5 1.23 1.21 1.20 1.23

Olanda Lituania pronostico, i precedenti

Il bilancio storico traregistra un solo precedente, che coincidente con la sfida d'andata di questo girone di qualificazione. Giocata a Kaunas, la gara terminò 3-2 per l'Olanda. La squadra di Koeman era passata inizialmente in vantaggio di due reti grazie ai gol di Depay e Timber, prima di subire la rimonta dei padroni di casa. Nel secondo tempo, però, Depay firmò nuovamente il gol decisivo, permettendo agli olandesi di portare a casa i tre punti.

Pronostico marcatore Olanda-Lituania

Tra i possibili protagonisti della sfida potrebbe essere. Numeri impressionanti per l'attaccante del Corinthians in questo girone di qualificazione: 8 gol e 4 assist nelle prime sette partite, lo rendono una delle armi più letali a disposizione del CT Ronald Koeman. Depay è andato a segno anche nell'ultima gara contro la Polonia di tre giorni fa, confermandosi elemento imprescindibile del reparto offensivo olandese. Nell'ultimo appuntamento del girone proverà a chiudere in bellezza, arricchendo ulteriormente, se possibile, un bottino già impressionante. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Olanda-Lituania: DEPAY SEGNA 1.41 1.45 1.45 1.48

Dove vedere Olanda-Lituania in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca lunedì 17 novembre alle 20:45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

