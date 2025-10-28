Quote risultato esatto Atalanta Milan

Atalanta-Milan è senza dubbio una delle partite più attese di questo turno infrasettimanale di Serie A. Alla New Balance Arena di Bergamo si affrontano due squadre con ambizioni altissime: l'Atalanta di Juric, unica formazione ancora imbattuta in campionato e il Milan di Allegri, deciso a riscattarsi dopo l'ultimo passo falso col Pisa che è costato il primo posto in classifica. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Milan, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Milan.

Consiglio TMW risultato esatto Atalanta-Milan: 2-2 13.75 info 13.50 info 13.00 info 13.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 6.000 euro, con 1.000€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 255 euro, con 5€ alla verifica info fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lazio Juventus, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo esito perché, pur con un Milan deciso a dominare la stagione, la storia recente contro l'Atalanta invita alla cautela. I rossoneri hanno spesso sofferto la Dea, a Bergamo e non solo: negli ultimi cinque confronti diretti si contano quattro vittorie nerazzurre e un pareggio, proprio per 1-1.

Per questo, anche se il Milan sembra avere le carte in regola per espugnare Bergamo, molti puntano ancora sull'equilibrio. L'Atalanta resta un avversario ostico e il segno X con gol di entrambe le squadre continua a sembrare l'opzione più prudente.

Pronostico risultato esatto Atalanta-Milan: 1-1 6.25 info 6.20 info 6.15 info 6.15 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Atalanta-Milan, il multi-esito

Nell'analisi delleè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, dove però non dovrebbero mancare le occasioni da rete. Nelle sfide giocate a Bergamo, infatti, si registra l'esito GOAL da ben quattro scontri diretti consecutivi. Partite sempre combattute, dove entrambe le squadre sono riuscite a trovare la via del gol ma senza mai dilagare. In tutti questi precedenti, il risultato finale è stato un pareggio o una vittoria di misura, mai con più di un gol di scarto. Un trend che conferma l'equilibrio del confronto e rafforza l'idea di una sfida intensa, decisa da pochi episodi.

Atalanta-Milan quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.36 info 2.12 info 2.25 info 2.30 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su: