Quote risultato esatto Atalanta Milan

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:50Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Atalanta-Milan è senza dubbio una delle partite più attese di questo turno infrasettimanale di Serie A. Alla New Balance Arena di Bergamo si affrontano due squadre con ambizioni altissime: l'Atalanta di Juric, unica formazione ancora imbattuta in campionato e il Milan di Allegri, deciso a riscattarsi dopo l'ultimo passo falso col Pisa che è costato il primo posto in classifica. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Milan, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Milan.

Consiglio TMW risultato esatto Atalanta-Milan: 2-2
admiralbet13.75info
netwin13.50info
williamhill13.00info
vincitu13.50info
Quote risultato esatto Lazio Juventus, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Atalanta-Milan più giocato online. Si tratta del pareggio per 1-1. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo esito perché, pur con un Milan deciso a dominare la stagione, la storia recente contro l'Atalanta invita alla cautela. I rossoneri hanno spesso sofferto la Dea, a Bergamo e non solo: negli ultimi cinque confronti diretti si contano quattro vittorie nerazzurre e un pareggio, proprio per 1-1.

Per questo, anche se il Milan sembra avere le carte in regola per espugnare Bergamo, molti puntano ancora sull'equilibrio. L'Atalanta resta un avversario ostico e il segno X con gol di entrambe le squadre continua a sembrare l'opzione più prudente.

Pronostico risultato esatto Atalanta-Milan: 1-1
snai6.25info
eurobet6.20info
netbet6.15info
betsson6.15info
Quote risultato esatto Atalanta-Milan, il multi-esito


Nell'analisi delle quote risultato esatto Atalanta-Milan è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, dove però non dovrebbero mancare le occasioni da rete. Nelle sfide giocate a Bergamo, infatti, si registra l'esito GOAL da ben quattro scontri diretti consecutivi. Partite sempre combattute, dove entrambe le squadre sono riuscite a trovare la via del gol ma senza mai dilagare. In tutti questi precedenti, il risultato finale è stato un pareggio o una vittoria di misura, mai con più di un gol di scarto. Un trend che conferma l'equilibrio del confronto e rafforza l'idea di una sfida intensa, decisa da pochi episodi.

Atalanta-Milan quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
marathonbet2.36info
domusbet2.12info
planetwin3652.25info
starcasino2.30info
