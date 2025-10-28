Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 9^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 9^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Scalvini.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Immobile.
Squalificati: Holm.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Mina, Di Pardo, Deiola, Pintus, Radunovic.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Moumbagna.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Kouame, Lamptey.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Suslov, Oyegoke, Al-Musrati, Unai Nunez.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Josep Martinez, Thuram, Darmian, Di Gennaro, Mkhitaryan.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Bremer, Pinsoglio.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Nuno Tavares, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski, Sottil.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Jashari, Pulisic, Rabiot, Estupinan.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne, Contini, Lobotka.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Frigan, Ondrejka, Oristanio, Valeri.
Squalificati: nessuno.
PISA
Indisponibili: Lusuardi, Stengs, Esteves, Maucci.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Angelino.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Romagna, Skjellerup, Pieragnolo, Satalino, Boloca, Muharemovic.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Anjorin, Nkounkou, Schuurs.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Kristensen, Nunziante.
Squalificati: nessuno.
