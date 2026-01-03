Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote risultato esatto Atalanta Roma

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:30Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Quella di sabato sarà una partita speciale, soprattutto per Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco torna a Bergamo in una sfida fondamentale per la sua Roma, chiamata a fare risultato per restare agganciata alla vetta della classifica. Allo stesso tempo, l'allievo Raffaele Palladino, proverà a rovinargli il ritorno, andando a caccia di punti preziosi per rilanciare la Dea nella corsa all'Europa. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto Atalanta-Roma: 1-1
vincitu5.90info
netwin6.00info
bet3656.00info
betflag5.80info
Quote risultato esatto Atalanta-Roma, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Atalanta-Roma più giocato online. Si tratta del pareggio per 2-2. Un esito che riflette bene il momento e le caratteristiche delle due squadre. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo risultato perché la Roma in questa stagione ha manifestato grande solidità, dimostrando di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Allo stesso tempo, l'Atalanta nelle ultime gare sembra aver ritrovato la pericolosità che l'ha contraddistinta nelle stagioni precedenti, soprattutto in fase offensiva, rendendo probabile una sfida equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti.

Pronostico risultato esatto Atalanta-Roma: 2-2
williamhill13.00info
snai14.00info
admiralbet15.00info
eurobet15.00info
Quote risultato esatto Atalanta-Roma, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Atalanta-Roma è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, in cui entrambe le squadre potrebbero ambire a conquistare i tre punti. Negli ultimi anni, l'Atalanta ha spesso avuto la meglio nei confronti diretti a Bergamo, ma con Gasperini in panchina, la Roma sembra pronta a rompere questo trend e a cercare il risultato positivo in trasferta, sfruttando la solidità difensiva e la capacità di colpire in contropiede. Una sfida, quindi, che si preannuncia combattuta e incerta fino all'ultimo minuto.

Atalanta-Roma quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
betsson2.50info
marathonbet2.43info
starvegas2.50info
domusbet2.38info
