Quella di sabato sarà una partita speciale, soprattutto per Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco torna a Bergamo in una sfida fondamentale per la sua Roma, chiamata a fare risultato per restare agganciata alla vetta della classifica. Allo stesso tempo, l'allievo Raffaele Palladino, proverà a rovinargli il ritorno, andando a caccia di punti preziosi per rilanciare la Dea nella corsa all'Europa. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto Atalanta-Roma: 1-1 5.90 info 6.00 info 6.00 info 5.80 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Atalanta-Roma, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta del pareggio per 2-2. Un esito che riflette bene il momento e le caratteristiche delle due squadre. Gli scommettitori potrebbero aver scelto questo risultato perché la Roma in questa stagione ha manifestato grande solidità, dimostrando di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Allo stesso tempo, l'Atalanta nelle ultime gare sembra aver ritrovato la pericolosità che l'ha contraddistinta nelle stagioni precedenti, soprattutto in fase offensiva, rendendo probabile una sfida equilibrata e ricca di occasioni da entrambe le parti.

Pronostico risultato esatto Atalanta-Roma: 2-2 13.00 info 14.00 info 15.00 info 15.00 info

Quote risultato esatto Atalanta-Roma, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, in cui entrambe le squadre potrebbero ambire a conquistare i tre punti. Negli ultimi anni, l'Atalanta ha spesso avuto la meglio nei confronti diretti a Bergamo, ma con Gasperini in panchina, la Roma sembra pronta a rompere questo trend e a cercare il risultato positivo in trasferta, sfruttando la solidità difensiva e la capacità di colpire in contropiede. Una sfida, quindi, che si preannuncia combattuta e incerta fino all'ultimo minuto.

Atalanta-Roma quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.50 info 2.43 info 2.50 info 2.38 info

