Pronostico Atalanta-Cagliari, orobici a due facce. Serve vincere per sperare nell'Europa

Dopo la notte di gloria in Champions League, l'Atalanta di Raffaele Palladino si rituffa nella realtà del campionato, decisamente meno esaltante rispetto a quella europea. Orobici lontani dalla zona Europa e reduci dal ko a Verona. Nulla è ancora perduto e in casa contro il Cagliari i nerazzurri hanno l'occasione di riprendere la corsa. Sardi che hanno vinto l'ultima partita contro la Roma e che puntano a ottenere altri punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Pronostico Atalanta-Cagliari quote

Cammino casalingo ben poco esaltante per l'Atalanta, che in 7 partite è riuscita a vincere appena due volte e che ha segnato davanti al proprio pubblico appena 9 reti, incassandone 7. Trend generale pessimo per gli orobici che in campionato hanno vinto solo una volta nelle ultime 10 partite, contro la derelitta Fiorentina. Un successo esterno in 7 partite per il Cagliari, datato 19 settembre e firmato Belotti, autore di una doppietta. Da allora i sardi hanno vinto solo una partita in campionato, nell'ultimo turno contro la Roma alla Unipol Domus. La storia recente del confronto è spesso avara di reti, con una media gol di appena 1.8 e diversi risultati minimi come lo 0-0 della scorsa stagione. Entrambe le squadre mostrano limiti offensivi fuori casa e in casa: Cagliari a segno solo 0.75 volte di media in trasferta e Atalanta rimasta senza gol in due delle sette gare interne. Elementi che orientano verso un match dal punteggio contenuto, e nelle quote, l'esitoè offerto a:

Pronostico Atalanta-Cagliari: SEGNA GOAL SQUADRA 1 SI 8.00 info 1.04 info 1.04 info 1.08 info 1.07 info

Atalanta Cagliari pronostico, i precedenti

Confronto numero 86 tra le due squadre con l'Atalanta che ha vinto in 40 occasioni, contro le 29 del Cagliari. 16 i pareggi. Limitatamente alle sfide giocate a Bergamo gli ultimi 3 precedenti hanno visto alternarsi i 3 risultati. Quello che manca da pèiù tempo è il successo del Cagliari, datato 6 febbraio 2022 (1-2) con l'uruguayano Gaston Pereiro autore di una doppietta. Atalanta che non vince da settembre 2023 (2-0) per le reti di Lookman e Pasalic. Ultimo confronto terminato 0-0 datato 15 febbraio. Raffaele Palladino non ha mai perso contro il Cagliari: in 4 precedenti ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio.

Pronostico marcatore Atalanta-Cagliari

Solo due reti in questo campionato per. Partenza in sordina per il nigeriano, che ha saltato le prime 3 partite e che di fatto ha iniziato a giocare da titolare solamente dalla sesta giornata. Decisivo nel pareggio contro il Milan, ha segnato anche nella partita vinta contro la Fiorentina. Numeri troppo bassi rispetto a quelli a cui ci ha abituato e questa contro il Cagliari potrebbe essere l'occasione per ritoccare le sue statistiche. Nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Atalanta-Cagliari: Ademola Lookman 2.25 info 2.25 info 2.32 info 2.20 info

Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 13 dicembre alle 20.45 allo Stadio "New Balance Arena" di Bergamo. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà visibile anche su Sky Sport e Sky Sport Calcio.

