Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali

Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducaliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

Al "Tardini" di Parma va in scena sabato pomeriggio una partita che rimanda alle grandi sfide d'alta classifica degli anni '90 e che vede oggi due squadre impegnate con obiettivi diversi: il Parma di Carlos Cuesta deve allontanarsi dalla zona pericolosa di classifica, la Lazio di Maurizio Sarri punta a riconquistare una qualificazione europea.

Pronostico Parma-Lazio quote


Parma fin qui meglio in trasferta dove ha conquistato le ultime due vittorie. Cammino casalingo deficitario, con una sola vittoria, contro il Torino, datata 29 settembre. Da allora il pubblico del "Tardini" ha assistito a due pareggi e tre sconfitte, con l'attacco che fatica anche a trovare la via della rete. Lazio che ha il peggior attacco esterno della Serie A con sole 3 reti segnate e tutte in un'unica partita, contro il Genoa anche qui il 29 settembre. Per il resto nelle altre 6 gare esterne i biancocelesti sono stati incapaci di segnare anche una sola rete. Momento non semplicissimo per la squadra di Maurizio Sarri che ha ottenuto solo un punto nelle ultime due partite. La scelta dell’X2 è supportata dai precedenti e dallo stato di forma: la Lazio ha perso solo una delle ultime cinque sfide contro il Parma e mostra un rendimento recente migliore. I gialloblù, inoltre, non vincono in casa da cinque gare, un dato che rafforza l’ipotesi di un risultato favorevole ai biancocelesti o di un pareggio. Nelle quote Parma-Lazio, l'esito DOPPIA CHANCE X2 è offerto a:

Pronostico Parma-Lazio: Doppia Chance / Esito Finale: X2
betflag1.27info
bet3651.25info
netwin1.26info
snai1.30info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
betflagfino a 5.050 euro, con 50€ senza depositoinfo
bet365fino a 500 euro, col 100% del primo depositoinfo
netwinfino a 300 euro, con 250€ senza depositoinfo
snaifino a 1.510 euro, con 10€ senza depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Parma Lazio pronostico, i precedenti


Confronto numero 69 tra le due squadre, bilancio in favore dei biancocelesti che hanno vinto 30 volte contro le 16 dei ducali. 22 i pareggi. Limitatamente alle sfide disputate a Parma lo scenario cambia con gli emiliani che hanno vinto 12 volte contro le 9 della Lazio e 12 pareggi. Il pareggio è il risultato che manca da più tempo: 1-1 nel novembre 2013. Da allora 4 vittorie consecutive della Lazio, tre delle quali senza subire reti. Mentre la sfida più recente ha visto il Parma vincere per 3-1, il 1° dicembre 2024. Maurizio Sarri non ha mai perso contro il Parma: in 4 precedenti vanta 3 vittorie e un pareggio.

Pronostico marcatore Parma-Lazio


Tra i possibili protagonisti del match spicca il nome di Mateo Pellegrino, il cui rendimento fin qui è piuttosto altalenante. Punto fermo dell'attacco di Carlos Cuesta, l'argentino ha segnato solamente in due occasioni ma in entrambi i casi è stato autore di una doppietta, che ha peraltro portato il Parma a ottenere i tre punti, contro Torino e Verona. Da lui passano le speranze dei ducali di fare risultato positivo contro la Lazio. Nelle scommesse Parma-Lazio, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Parma-Lazio: MATEO PELLEGRINO
betsson3.70info
domusbet3.80info
goldbet3.45info
planetwin3653.45info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Parma-Lazio in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Parma-Lazio è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 13 dicembre alle 18 allo Stadio "Ennio Tardini" di Parma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Parma-Lazio, le probabili formazioni: esordio stagionale dal primo minuto per Patric... Parma-Lazio, le probabili formazioni: esordio stagionale dal primo minuto per Patric
Parma, Cuesta in vista della Lazio: "Non c'è timore ma rispetto, loro hanno una idea... Parma, Cuesta in vista della Lazio: "Non c'è timore ma rispetto, loro hanno una idea chiara"
Parma, Cuesta: "Oristanio ha capito, non ci sono problemi. Ci deve dare tantissimo"... Parma, Cuesta: "Oristanio ha capito, non ci sono problemi. Ci deve dare tantissimo"
Altre notizie Pronostici
Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali
Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione... Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Quote risultato esatto Inter Liverpool Quote risultato esatto Inter Liverpool
Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio