Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali

Al "Tardini" di Parma va in scena sabato pomeriggio una partita che rimanda alle grandi sfide d'alta classifica degli anni '90 e che vede oggi due squadre impegnate con obiettivi diversi: il Parma di Carlos Cuesta deve allontanarsi dalla zona pericolosa di classifica, la Lazio di Maurizio Sarri punta a riconquistare una qualificazione europea.

Pronostico Parma-Lazio quote

Parma fin qui meglio in trasferta dove ha conquistato le ultime due vittorie. Cammino casalingo deficitario, con una sola vittoria, contro il Torino, datata 29 settembre. Da allora il pubblico del "Tardini" ha assistito a due pareggi e tre sconfitte, con l'attacco che fatica anche a trovare la via della rete. Lazio che ha il peggior attacco esterno della Serie A con sole 3 reti segnate e tutte in un'unica partita, contro il Genoa anche qui il 29 settembre. Per il resto nelle altre 6 gare esterne i biancocelesti sono stati incapaci di segnare anche una sola rete. Momento non semplicissimo per la squadra di Maurizio Sarri che ha ottenuto solo un punto nelle ultime due partite. La scelta dell’X2 è supportata dai precedenti e dallo stato di forma: la Lazio ha perso solo una delle ultime cinque sfide contro il Parma e mostra un rendimento recente migliore. I gialloblù, inoltre, non vincono in casa da cinque gare, un dato che rafforza l’ipotesi di un risultato favorevole ai biancocelesti o di un pareggio. Nelle quote, l'esito DOPPIA CHANCE X2 è offerto a:

Pronostico Parma-Lazio: Doppia Chance / Esito Finale: X2 1.27 info 1.25 info 1.26 info 1.30 info

Parma Lazio pronostico, i precedenti

Confronto numero 69 tra le due squadre, bilancio in favore dei biancocelesti che hanno vinto 30 volte contro le 16 dei ducali. 22 i pareggi. Limitatamente alle sfide disputate a Parma lo scenario cambia con gli emiliani che hanno vinto 12 volte contro le 9 della Lazio e 12 pareggi. Il pareggio è il risultato che manca da più tempo: 1-1 nel novembre 2013. Da allora 4 vittorie consecutive della Lazio, tre delle quali senza subire reti. Mentre la sfida più recente ha visto il Parma vincere per 3-1, il 1° dicembre 2024. Maurizio Sarri non ha mai perso contro il Parma: in 4 precedenti vanta 3 vittorie e un pareggio.

Pronostico marcatore Parma-Lazio

Tra i possibili protagonisti del match spicca il nome di, il cui rendimento fin qui è piuttosto altalenante. Punto fermo dell'attacco di Carlos Cuesta, l'argentino ha segnato solamente in due occasioni ma in entrambi i casi è stato autore di una doppietta, che ha peraltro portato il Parma a ottenere i tre punti, contro Torino e Verona. Da lui passano le speranze dei ducali di fare risultato positivo contro la Lazio. Nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Parma-Lazio: MATEO PELLEGRINO 3.70 info 3.80 info 3.45 info 3.45 info

Dove vedere Parma-Lazio in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca sabato 13 dicembre alle 18 allo Stadio "Ennio Tardini" di Parma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

