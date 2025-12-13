Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni

Due punti separano il Bologna dalla Juventus e se i rossoblù si stanno confermando una realtà del nostro campionato, in pochi si aspettavano una Vecchia Signora così sotto tono e al momento solamente in zona Conference League. Vincere per la squadra di Luciano Spalletti vorrebbe dire rilanciarsi e superare quella che è ormai a tutti gli effetti una diretta concorrente per la qualificazione in Champions League. Attenzione, perché al "Dall'Ara" quest'anno sono già caduti i campioni in carica del Napoli.

Pronostico Bologna-Juventus quote

Proprio sul più bello il Bologna ha iniziato a frenare. Quando i rossoblù si sono fortemente avvicinati alla vetta ecco la sconfitta contro la Cremonese e il pareggio contro la Lazio. Felsinei che fino all'ultima partita persa contro Vardy e compagni (1-3) avevano fatto valere la legge del "Dall'Ara" con quattro vittorie e un pareggio con un solo gol al passivo. Dall'arrivo di Luciano Spalletti, la Juventus in campionato ha vinto 2 volte, pareggiato altrettanto e perso nell'ultima partita a Napoli. Due successi lontano da Torino per la Vecchia Signora, contro il Genoa il 31 agosto e contro la Cremonese il 1° novembre. Fin qui sono più le delusioni, con ben 3 ko esterni e solo in un'occasione, contro il Genoa, la porta è rimasta inviolata. L’opzioneè giustificata dalla continuità offensiva di entrambe le squadre: il Bologna va a segno da sei partite consecutive e segna in media oltre due gol in casa, mentre la Juventus ha trovato la rete in sei gare di fila. Anche i precedenti recenti confermano questa tendenza, con una media di 3.2 gol a partita e diversi pareggi con entrambe le squadre a segno. Nelle quote Bologna-Juventus, l'esito X2 è offerto a:

Pronostico Bologna-Juventus: DOPPIA CHANCE X2 1.43 info 1.53 info 1.40 info 1.40 info

Bologna Juventus pronostico, i precedenti

Confronto numero 193 fra le due squadre col bilancio ampiamente in favore della Juventus: 94 vittorie contro le 29 del Bologna. 69 i pareggi. Limitandoci alle partite giocate nel capoluogo emiliano la Juventus è imbattuta da 25 partite. Ultima gioia rossoblù datata 29 novembre 1998: 3-0 con reti di Paramatti, Signori e Fontolan. Gli ultimi tre confronti sono terminati in parità e sempre con gol. Ultima vittoria della Juventus, uno 0-2 di dicembre 2021 con reti di Morata e Cuadrado.

Pronostico marcatore Bologna-Juventus

La legge dell'ex è sempre la più affascinante e spesso la più probabile quando si tratta di individuare un protagonista di una partita. E in quella del Dall'Ara fari puntati su, per cinque anni giocatore della Juventus dal 2017 al 2022. Dopo l'esilio canadese, il fantasista è tornato in Italia col Bologna che ha deciso di puntare su di lui. Sta viaggiando a corrente alternata ma di recente si è sbloccato sia in campionato che in Champions League. Quale miglior occasione per essere protagonista se non contro la sua vecchia squadra? Nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Pronostico marcatore Bologna-Juventus: BERNARDESCHI 5.00 info 5.00 info 5.00 info 4.90 info

Dove vedere Bologna-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 14 dicembre alle 20.45 allo Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

