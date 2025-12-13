Pronostico Milan-Sassuolo, neroverdi storicamente indigesti al Diavolo

Dopo il successo in rimonta sul campo del Torino, il Milan ha l'occasione per consolidare il primo posto in classifica e soprattutto dimostrare di saper fare punti anche con le cosiddette provinciali, fin qui il limite dei rossoneri che hanno perso punti fin qui contro Cremonese, Pisa e Parma. La sfida contro il Sassuolo ci dirà quanto è matura la squadra di Massimiliano Allegri per le ambizioni scudetto. Neroverdi che dopo una partenza difficile sono più vicini alla zona Europa che a quella retrocessione.

Pronostico Milan-Sassuolo quote

Se escludiamo la Coppa Italia, il Milan è in serie positiva da 13 partite. Dopo l'inciampo all'esordio contro la Cremonese, le partite a San Siro sono state tutte a senso unico o quasi: 5 vittorie e un pareggio, sorprendente, contro il Pisa. Milan che non è mai andato oltre le 2 reti in una singola partita casalinga mentre Maignan ha chiuso la porta nelle ultime due gare davanti al proprio pubblico, contro Roma e Lazio e parando anche un calcio di rigore. Sassuolo che fin qui ha fatto un buon percorso in trasferta, identico a quello in casa: 3 vittorie e un pari fin qui lontano dal "Mapei" con lo 0-3 sul campo dell'Atalanta come ciliegina sulla torta. In 7 gare esterne i neroverdi sono andati a segno in 5 occasioni. I precedenti tra Milan e Sassuolo sono spesso ricchi di reti, con una media di 4.2 gol a partita e oltre due gol già nel primo tempo. Entrambe mantengono buone medie offensive, soprattutto il Milan in casa, e il risultato più frequente è il 2-1, uno scenario che rafforza l’ipotesi di una gara con almeno tre gol complessivi. Nelle, l'esito OVER 2.5 è offerto a:

Pronostico Milan-Sassuolo: OVER 2.5 1.75 info 1.75 info 1.80 info 1.74 info

Milan Sassuolo pronostico, i precedenti

Confronto numero 25 tra le due squadre con bilancio in favore del Milan: 13 vittorie a 7. Sono 4 invece i pareggi. Milan che ha vinto gli ultimi due confronti casalinghi, col 6-1 di dicembre 2024 in Coppa Italia come risultato più recente, gara che rappresenta peraltro l'unico precedente di Fabio Grosso contro il Milan. Sassuolo capace di sbancare San Siro per tre volte consecutive tra aprile 2021 e gennaio 2023. Il pareggio è l'esito che manca da più tempo: 0-0 nel dicembre 2019. Primo confronto in assoluto fra Massimiliano Allegri e il Sassuolo. Il tecnico livornese perse la panchina del Milan nel gennaio 2014 a seguito di un ko contro i sassolesi per 4-3. Nel complesso il suo bilancio contro i neroverdi è favorevole: 12 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte.

Pronostico marcatore Milan-Sassuolo

Un gol ogni 63' perin questa Serie A. 7 reti segnate in 9 partite, cinque delle quali sono però solamente spezzoni. Impressionante il contributo dell'americano in zona gol e nonostante siano state ben 5 le partite saltate per infortunio, il milanista è riuscito ad arrampicarsi fino al primo posto della classifica dei marcatori. Pensate se avesse giocato tutte le partite. Nei suoi 3 precedenti contro il Sassuolo ha segnato anche un gol, peraltro decisivo, nel dicembre 2023.

Pronostico marcatore Milan-Sassuolo: PULISIC 2.20 info 2.25 info 2.20 info 2.30 info

Dove vedere Milan-Sassuolo in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 14 dicembre alle 12.30 allo Stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

