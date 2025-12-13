Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi

Archiviata la Champions League, con la seconda sconfitta consecutiva, l'Inter si concentra sul campionato dove è attesa da una trasferta decisamente insidiosa, come quella di Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi. Grifone che dall'arrivo del nuovo allenatore ha cambiato completamente pelle e la storia recente insegna che i nerazzurri hanno trovato vita dura in Liguria.

Pronostico Genoa-Inter quote

C'è un Genoa con Patrick Vieira, che in 9 partite non ha mai vinto e ha segnato 4 reti e c'è un Genoa senza Vieira, che non ha mai perso e che ha segnato sempre almeno 2 reti a partita. Impressionante la trasformazione del Grifone da novembre: si è partiti dal successo sul campo del Sassuolo con i traghettatori Murgita e Criscito in panchina e si è proseguiti con Daniele De Rossi che ha portato 8 punti nelle successive 4 partite. Con l'ex Roma in panchina il Genoa ha segnato 9 reti e l'ultima partita giocata a Marassi ha portato anche la prima vittoria interna, 2-1 contro il Verona. Inter che non sa pareggiare: 10 vittorie e 4 sconfitte in 14 partite; 4 vittorie e 2 sconfitte in trasferta. Nerazzurri sempre in gol lontano da San Siro e solo in due occasioni hanno segnato meno di due reti, contro Roma e Napoli. nelle quote, l'esitoè offerto a:

Genoa Inter pronostico, i precedenti

Confronto numero 140 tra le due squadre con l'Inter che ha vinto 72 volte, contro le 33 del Genoa e 34 pareggi. Curiosamente gli ultimi tre confronti a Marassi sono terminati in pareggio (0-0 nel 2022, 1-1 nel 2023, 2-2 nel 2024). Una sequenza che ha spezzato una serie di tre vittorie consecutive dell'Inter, peraltro senza subire reti. Filotto nerazzurro che a sua volta aveva spezzato una sequenza di cinque vittorie di fila del Genoa, l'ultima delle quali avvenuta a febbraio 2018, 2-0 per l'autorete di Ranocchia e il gol dell'ex di Pandev.

Pronostico marcatore Genoa-Inter

Capocannoniere della Serie A,non ha mai avuto un gran rapporto contro il Genoa. Solo un gol segnato dall'argentino al Grifone, peraltro nella partita più recente, quella del 22 febbraio terminata 1-0. Il capitano dei nerazzurri però è "caldo" e ha segnato nelle ultime due partite di campionato, decidendo peraltro l'ultima trasferta a Pisa con una doppietta. Nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Dove vedere Genoa-Inter in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 14 dicembre alle 18 allo Stadio "Luigi Ferraris" di Genova. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro verrà trasmesso anche in diretta su Sky Sport e Sky Sport Calcio.

