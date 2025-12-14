Juventus, i convocati per la gara di stasera col Bologna: out Pinsoglio, Gatti, Vlahovic e Milik

Sono ufficiali le convocazioni della Juventus per la gara di questa sera contro il Bologna, in programma alle 20.45 al Dall'Ara e valida per il 15° turno di Serie A. Out Pinsoglio, Gatti, Vlahovic e Milik, che ieri è rientrato in gruppo dopo 550 giorni. Di seguito l'elenco completo di mister Spalletti:

Portieri: Perin, Di Gegorio, Scaglia.

Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, Rugani, Joao Mario, Cabal, Rouhi.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Cambiaso.

Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.