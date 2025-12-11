Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi

Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:45Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La quindicesima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera al Via del Mare tra Lecce e Pisa: atmosfera calda con in palio punti pesanti in zona salvezza.

Pronostico Lecce-Pisa quote


Il Lecce di Di Francesco arriva dalla pesante sconfitta sul campo della Cremonese, la settima in campionato, ma con qualche segnale di crescita mostrato al Via del Mare: nelle ultime due gare interne sono arrivati un pareggio contro il Verona e una convincente vittoria ai danni del Torino. Situazione più delicata per il Pisa, scivolato in zona retrocessione dopo le sconfitte con Inter e Parma. Lontano dall'Arena Garibaldi, però, la squadra di Gilardino mostra un volto diverso: nelle ultime tre trasferte sono arrivati tre pareggi pesanti contro Milan, Torino e Sassuolo, risultati che testimoniano una maggiore solidità e lasciano aperta la possibilità di un nuovo colpo esterno. E nelle quote Lecce-Pisa, l'esito X2 è offerto a:

Pronostico Lecce-Pisa: X2
williamhill1.56info
vincitu1.57info
eurobet1.50info
netbet1.52info
Maggiori informazioni sui bonus
Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
williamhillfino a 255 euro, con 5€ alla verificainfo
vincitufino a 15 euro, col 50% sul primo depositoinfo
eurobetfino a 1.042 euro, col 100% della prima ricaricainfo
netbetfino a 1.000 euro, col 100% sul primo depositoinfo
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Lecce Pisa pronostico, i precedenti


Sono 35 i precedenti complessivi tra Lecce e Pisa, con un bilancio che pende leggermente dalla parte dei salentini: 14 vittorie giallorosse, 13 successi nerazzurri e 8 pareggi. Analizzando però le sfide disputate in Puglia, il divario si fa molto più marcato: in 18 confronti al Via del Mare il Lecce ha conquistato ben 12 vittorie, accompagnate da 5 pareggi e una sola affermazione del Pisa. L'ultimo incrocio ufficiale risale alla stagione di Serie B 2021/22, quando i salentini si imposero 2-0 con le reti di Lucioni e Faragò, risultato che conferma la tradizione favorevole in terra pugliese.

Pronostico marcatore Lecce-Pisa


Tra i possibili protagonisti del match spicca il nome di Lameck Banda, reduce dalla rete decisiva segnata nell'ultima gara casalinga contro il Torino. Un gol che per il classe 2001 del Lecce è arrivato come una vera liberazione dopo settimane complicate e che ha rilanciato le sue ambizioni in giallorosso. La sua velocità, l'imprevedibilità nell'uno contro uno e la ritrovata fiducia lo rendono uno dei principali indiziati a lasciare il segno anche contro il Pisa, in una partita che potrebbe confermare definitivamente il suo momento di crescita. E nelle scommesse Lecce-Pisa, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lecce-Pisa: BANDA SEGNA
admiralbet4.40info
betflag4.20info
bet3654.25info
netwin4.50info
Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Over 18AAMSADMGIOCO RESPONSABILE

Dove vedere Lecce-Pisa in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Lecce-Pisa è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 12 dicembre alle 20:45 allo Stadio Via Del Mare di Lecce. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Leggi anche le nostre guide su:


- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online

TMWRadio: la radio di chi ama il calcio! Guardala adesso!
Articoli correlati
Alti e bassi Napoli, la Juve vince ma non convince. Torino, scossa in dirigenza Alti e bassi Napoli, la Juve vince ma non convince. Torino, scossa in dirigenza
Lecce, Di Francesco: "Classifica anomala. Il campionato ha grandi equilibri, davanti... Lecce, Di Francesco: "Classifica anomala. Il campionato ha grandi equilibri, davanti e in coda"
Mali, i convocati per la Coppa d'Africa. Due rappresentanti della nostra Serie A Mali, i convocati per la Coppa d'Africa. Due rappresentanti della nostra Serie A
Altre notizie Pronostici
Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta Pronostico Celtic-Roma, giallorossi chiamati alla svolta
Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione... Pronostico Celta Vigo-Bologna, rossoblù all'assalto: vincere per avvicinare la qualificazione diretta
Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Quote risultato esatto Inter Liverpool Quote risultato esatto Inter Liverpool
Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio Pronostico Atalanta-Chelsea, Palladino sogna il colpaccio
Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione