Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi

La quindicesima giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì sera al Via del Mare tra Lecce e Pisa: atmosfera calda con in palio punti pesanti in zona salvezza.

Pronostico Lecce-Pisa quote

Ildi Di Francesco arriva dalla pesante sconfitta sul campo della Cremonese, la settima in campionato, ma con qualche segnale di crescita mostrato al Via del Mare: nelle ultime due gare interne sono arrivati un pareggio contro il Verona e una convincente vittoria ai danni del Torino. Situazione più delicata per il, scivolato in zona retrocessione dopo le sconfitte con Inter e Parma. Lontano dall'Arena Garibaldi, però, la squadra di Gilardino mostra un volto diverso: nelle ultime tre trasferte sono arrivati tre pareggi pesanti contro Milan, Torino e Sassuolo, risultati che testimoniano una maggiore solidità e lasciano aperta la possibilità di un nuovo colpo esterno. E nelle, l'esito X2 è offerto a:

Pronostico Lecce-Pisa: X2 1.56 info 1.57 info 1.50 info 1.52 info

Lecce Pisa pronostico, i precedenti

Sono 35 i precedenti complessivi tra Lecce e Pisa, con un bilancio che pende leggermente dalla parte dei salentini: 14 vittorie giallorosse, 13 successi nerazzurri e 8 pareggi. Analizzando però le sfide disputate in Puglia, il divario si fa molto più marcato: in 18 confronti al Via del Mare il Lecce ha conquistato ben 12 vittorie, accompagnate da 5 pareggi e una sola affermazione del Pisa. L'ultimo incrocio ufficiale risale alla stagione di Serie B 2021/22, quando i salentini si imposero 2-0 con le reti di Lucioni e Faragò, risultato che conferma la tradizione favorevole in terra pugliese.

Pronostico marcatore Lecce-Pisa

Tra i possibili protagonisti del match spicca il nome di, reduce dalla rete decisiva segnata nell'ultima gara casalinga contro il Torino. Un gol che per il classe 2001 del Lecce è arrivato come una vera liberazione dopo settimane complicate e che ha rilanciato le sue ambizioni in giallorosso. La sua velocità, l'imprevedibilità nell'uno contro uno e la ritrovata fiducia lo rendono uno dei principali indiziati a lasciare il segno anche contro il Pisa, in una partita che potrebbe confermare definitivamente il suo momento di crescita. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Lecce-Pisa: BANDA SEGNA 4.40 info 4.20 info 4.25 info 4.50 info

Dove vedere Lecce-Pisa in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca venerdì 12 dicembre alle 20:45 allo Stadio Via Del Mare di Lecce. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

